"Pracujemy nad aktualizacją strategii. Potrzebujemy chwili czasu. Zakładamy, że zaktualizowany dokument to raczej kwestia przyszłego, a nie tego, natomiast ciężko podać dokładną datę ze względu na to, że bardzo wiele elementów trzeba wziąć pod uwagę, jak chociażby kwestie związane z wydobyciem" - powiedział Wadowski podczas telekonferencji.



Wskazał w szczególności na kwestię negocjowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych ze stroną społeczną porozumienia w sprawie górnictwa węgla kamiennego, które ma zostać wypracowane do 15 grudnia.



Na początku października wiceprezes Taurona Jerzy Topolski mówił ISBnews.TV, że grupa chce jeszcze w tym roku opublikować aktualizację strategii, która pozwoli "pogłębić" realizowany przez spółkę Zielony Zwrot.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



