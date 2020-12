Powód: według założeń Komisji Europejskiej nowy mechanizm miał zastąpić bezpłatne uprawnienia do emisji CO2. Dzięki temu byłby zgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu. Przeciwko likwidacji darmowych praw do emisji protestują teraz deputowani Europejskiej Partii Ludowej. Ich obiekcje podziela tez Warszawa, która entuzjastycznie podchodziła do pomysłu opodatkowania emisji spoza UE.

