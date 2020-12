Wicepremier Piotr Gliński powiedział: „Tam, gdzie będzie to możliwe, spółki państwowe najprawdopodobniej powinny kupować media”. Co odpowie pan tym wszystkim, którzy uważają wczoraj ogłoszoną transakcję za spełnianie politycznych oczekiwań, a nie decyzję biznesową?

Podkreślam i będę podkreślał, że zakup Polska Press to decyzja biznesowa. Oczywiście wiem, że wokół tej transakcji jest dużo emocji. Wypowiada się na ten temat wiele osób, w tym politycy, którzy w zależności od tego, jakie reprezentują opcje, tak oceniają nasz zakup. Cóż, każdy ma prawo do własnych opinii, ale warto wygłaszać je w oparciu o wiedzę i znajomość branży. Dlatego tym, którzy mają wątpliwości, polecam lekturę nowej Strategii PKN Orlen do 2030 r., którą ogłosiliśmy 30 listopada.

W jaki sposób kupno aktywów prasowych mieści się w strategii budowy koncernu multienergetycznego?

Koncern multienergetyczny, który konsekwentnie budujemy, opiera się na kilku segmentach działalności. Jednym z nich jest detal. W strategii do 2030 r. wyraźnie zapowiadamy, że będziemy dynamicznie rozwijać sprzedaż detaliczną, m.in. poprzez rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji, digitalizację formatów sprzedaży oraz budowę platformy e-commerce w oparciu o sieć Ruch. Zakup Polska Press wpisuje się w założenia tej strategii w szczególności w zakresie budowy zintegrowanej platformy usług cyfrowych w oparciu o bazę klientów. Polska Press to m.in. 20 tytułów prasowych, ale też serwisy internetowe, które czyta ok. 17,5 mln użytkowników miesięcznie. Dla PKN Orlen to solidna grupa dotarcia, która umożliwi zwiększenie bazy o nowych i lojalizację dotychczasowych klientów. Poza tym chciałbym przypomnieć, że prowadzimy już, i to z powodzeniem, działalność w obszarze mediowym poprzez spółkę zależną Sigma Bis. PKN Orlen sfinalizował również akwizycję dystrybutora prasy Ruch. Zakup wydawnictwa Polska Press to krok w kierunku dalszego rozwoju tej części biznesu. Akwizycja podmiotu funkcjonującego w branży mediowej umożliwi Orlenowi dotarcie z szerszym przekazem do odbiorców końcowych, poprzez szerszy wachlarz dostępnych kanałów komunikacyjnych – media papierowe, internetowe, organizację konferencji biznesowych.

Posiadanie spółek Sigma Bis i Ruch oraz Polska Press zwiększy synergie operacyjne, a także wzmocni rozwój segmentu detalicznego.

Rozmawiali Marek Tejchman i Julita Żylińska

Współpraca: Anna Ochremiak

fot. Wojtek Górski

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen