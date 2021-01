"Zgodnie z unijnymi regulacjami, spółki dystrybucyjne powinny bowiem do 2028 roku wyposażyć w takie urządzenia 80% swoich indywidualnych odbiorców. Korzystający z inteligentnych liczników zyskują możliwość automatycznego kontrolowania zużycia energii, a co za tym idzie - bardziej świadomego jej wykorzystywania" - czytamy w komunikacie.

W spółce zależnej Tauron Dystrybucja rozpoczęto prace przygotowawcze do uruchomienia projektu, którego celem będzie realizacja obowiązku ustawowego w wymaganym terminie. Obowiązek ten wynika z przyjętej przez rząd nowelizacji prawa energetycznego, obecnie procedowanej w Sejmie.

"Wymiana liczników na inteligentne u klientów indywidualnych, nawet rozłożona w czasie, to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, organizacyjne i finansowe. Przy założeniu przewidywanego wzrostu klientów spółki oraz stabilności wymogów prawnych, na koniec 2028 r. w Tauron Dystrybucja powinno być zainstalowanych ok. 4,48 mln inteligentnych liczników" - powiedział prezes Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.

"Inteligentne liczniki przyniosą istotne korzyści naszym klientom. Jako część inteligentnego systemu opomiarowania energii pozwolą automatycznie pozyskiwać informacje na temat zużycia energii przez konkretne gospodarstwa domowe. Ponadto dzięki smart meteringowi, klienci mogą przyjrzeć się swoim nawykom konsumenckim, a co za tym idzie wpływać w ten sposób zarówno na ilość zużytej energii, jak i ponoszone opłaty. Z naszego punktu widzenia inteligentne liczniki podnoszą sprawność działania i efektywność ekonomiczną operatora, co przekłada się na bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii" - dodała rzeczniczka prasowa Taurona Dystrybucji Ewa Groń.

Tauron zrealizował dotychczas największy w Polsce projekt w zakresie inteligentnych liczników: AMIPlus Smart City Wrocław. Na terenie aglomeracji wrocławskiej w sieci Taurona Dystrybucji pracuje już ok. 405 000 liczników AMI. Same liczniki to urządzenia kilku producentów, które są w pełni interoperacyjne, co oznacza, że współdziałają i komunikują się ze sobą w sieci elektroenergetycznej. Projekt realizowany od 2015 roku zbudował unikatowe kompetencje, które pozwolą na realizację prac wdrożeniowych na pozostałym terenie spółki.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.