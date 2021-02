Odwierty Bratkowice-6K, Gnojnica-6K, Ocieka-2 oraz Mirocin-6, -34 i -52 zostały zrealizowane na przełomie 2020 i 2021 roku. Na wszystkich zakończono już testy złożowe uzyskując przemysłowe ilości gazu, podkreślono.

"Sukces ostatnich prac PGNiG na Podkarpaciu dowodzi skuteczności naszej strategii poszukiwawczej w tym regionie. Umiejętnie łączymy wiedzę na temat geologii tego obszaru z bogatym doświadczeniem oraz wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych. Dzięki temu wciąż odkrywamy kolejne zasoby gazu, zarówno w nowych złożach, jak i w tych, z których wydobycie prowadzimy od kilkudziesięciu lat" - powiedział prezes Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Lokalizacja otworów Bratkowice-6K w powiecie rzeszowskim oraz Ocieka-2 w powiecie ropczycko-sędziszowskim została wybrana na podstawie wyników trójwymiarowych zdjęć sejsmicznych wykonanych w ostatnich latach. Ich analiza pozwoliła specjalistom z PGNiG na nową interpretację budowy geologicznej tej części Zapadliska Podkarpackiego i skuteczne wskazanie potencjalnych struktur gazonośnych. Z kolei odwiert Gnojnica-6K w powiecie ropczycko-sędziszowskim jest kontynuacją prac na złożu gazu ziemnego Gnojnica, odkrytym w 2016 roku. Odwierty zostaną podłączone do istniejącej infrastruktury, wynika także z materiału.

Prace na złożu Mirocin, zlokalizowanym w powiecie przeworskim i jarosławskim, są prowadzone w ramach rewitalizacji złoża, którego eksploatację rozpoczęto w 1962 roku. Do tej pory zakładano, że złoże jest wyeksploatowane w ponad 90%. Po analizie danych geologicznych, specjaliści z PGNiG ustalili, że w złożu znajdują się nieeksploatowane dotąd struktury gazonośne. Potwierdziły to odwierty rozpoznawcze, wykonane w ciągu ostatnich kilku lat. Ich wyniki pozwoliły oszacować dodatkowe zasoby i zaprojektować kolejne prace wiertnicze. Na tej podstawie PGNiG pogłębiło trzy istniejące już odwierty, udostępniając nieeksploatowaną wcześniej warstwę gazonośną, której zasoby oceniane są na ok. 1 mld m3 gazu. Włączenie odwiertów do produkcji będzie szybsze i tańsze, ze względu na wykorzystanie już istniejącej infrastruktury wydobywczej, podano również.

Przy projektowaniu prac na złożu Mirocin, PGNiG wykorzystało doświadczenia zdobyte w trakcie rewitalizacji innych podkarpackich złóż - Przemyśla i Sędziszowa.

"Sześć odwiertów, które PGNiG wykonało ostatnio na Podkarpaciu, oznacza nie tylko więcej gazu, ale także nowe dane geologiczne, których analizę wykorzystamy przy projektowaniu następnych prac na tym obszarze. Uzupełnią ją wyniki nowych trójwymiarowych zdjęć sejsmicznych, które planujemy zrealizować w kolejnych latach" - dodał wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych Robert Perkowski.

Wykonane i planowane prace wpisują się w realizowaną przez Spółkę strategię utrzymania wydobycia gazu ziemnego z krajowych złóż węglowodorów.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)