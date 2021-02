PGE Dystrybucja - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - przyłączyła blisko 100 tys. mikroinstalacji w 2020 r., ponad dwa razy więcej niż w 2019 r. i prawie 10 razy więcej niż 2018 r., podała spółka. Poza nimi do sieci przyłączono 253 szt. nowych odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy ponad 196 MW, z czego 14 MW to farmy wiatrowe, 177 MW to fotowoltaika, a blisko 5 MW pochodzi z biogazu.

"Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się mikroinstalacje fotowoltaiczne, których na podstawie złożonych zgłoszeń PGE Dystrybucja przyłączyła w ubiegłym roku blisko 100 tysięcy, a ich łączna moc wyniosła 612 MW" - czytamy w komunikacie. "Szybki przyrost OZE jest ogromnym wyzwaniem dla operatora systemu dystrybucyjnego, którym w GK PGE jest nasza spółka. Sieci dystrybucyjne są fundamentem rozwoju rozproszonych mocy wytwórczych, dlatego musimy wciąż myśleć o poważnych inwestycjach w zakresie modernizacji oraz rozwoju inteligentnych sieci, jednocześnie realizując wyznaczoną strategię działania grupy kapitałowej PGE oraz politykę energetyczną rządu" - powiedział prezes PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek, cytowany w komunikacie. Na koniec 2020 roku w sieci PGE Dystrybucja łącznie pracowało ok. 157 tys. mikroinstalacji, o mocy 947 MW. Dla porównania, na koniec 2019 łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci spółki wynosiła ok. 57 tys., a ich moc 335 MW. Najwięcej mikroinstalacji zainstalowanych jest w województwie podkarpackim (blisko 45 tys.) oraz na Mazowszu (ponad 30 tys.). "Nasza spółka od kilku lat realizuje zadania związane z transformacją energetyki, o czym świadczy liczba przyłączonych źródeł OZE. Stawiamy na rozwój sieci dystrybucyjnej, umożliwiający przyłączanie kolejnych megawatów zielonej energii oraz na rozwiązania technologiczne i organizacyjne sprzyjające transformacji energetycznej naszego kraju" - podkreślił Kwasek. Reklama Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)