"Konsekwentnie podążamy ścieżką rozwoju wyznaczoną przez strategię Orlen2030. Rozbudowujemy nasz portfel zeroemisyjnych źródeł realizując własne inwestycje, ale również poprzez akwizycje perspektywicznych aktywów. W te działania wpisuje się przejęcie działającej na lądzie farmy wiatrowej Kanin. Nie zwalniamy również tempa w przygotowaniach do budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Niedawno osiągnęliśmy kolejny kamień milowy, pozyskując doświadczonego partnera branżowego. Segment nowoczesnej energetyki będzie bardzo ważnym źródłem przychodów Koncernu i fundamentem realizacji naszego długofalowego celu, osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Farma wiatrowa Kanin działa w systemie wsparcia zielonych certyfikatów i na podstawie zawartych umów posiada gwarancję odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej do 2027 roku. Dotychczas farma była w stanie wyprodukować do 50 GWh energii rocznie. Położona w okolicach Darłowa farma wiatrowa składa się z 8 turbin o mocy 2,5 MW każda i zlokalizowana jest w obszarze działalności Energa Operator.

Grupa Orlen posiada aktywa energetyczne o łącznej mocy 3,2 GW, w tym 552 MW w źródłach zeroemisyjnych. Obejmują one m.in. 55 elektrownie produkujące energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, farmy fotowoltaiczne i lądowe farmy wiatrowe. Segment energetyki wiatrowej tworzy 7 farm, których łączna moc zainstalowana wynosi 262 MW. Ponadto Grupa Orlen posiada dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock - największą elektrociepłownię przemysłową w Polsce. Koncern posiada również rozbudowaną sieć linii przesyłowych o łączonej długości ok. 200 tysięcy kilometrów, która zapewnia stałe dostawy energii dla ok. 3 milionów odbiorców.

"W perspektywie najbliższej dekady Grupa Orlen na inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii przeznaczy łącznie 47 mld zł. Koncern będzie inwestował przede wszystkim w morską i lądową energetykę wiatrową oraz fotowoltaikę. Do 2030 roku Grupa Orlen będzie posiadać portfel odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 2,5 GW (liczonych wg udziałów Grupy Orlen)" - czytamy dalej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.