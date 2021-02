Powstanie KPO, nad którego budową trwają prace w Kancelarii Premiera wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich. Polska ma być czwartym co do wielkości beneficjentem tego programu. Pieniądze muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje, wpisujące się w kluczowe obszary dla UE. To m.in. infrastruktura, transport, energia i środowisko.

Odnosząc się do propozycji ministerstwa klimatu, by cenę maksymalną, będącą podstawą do rozliczenia ujemnego salda dla offshore, ustalić na 301,5 zł za MWh, Dąbrowski podkreślił, że na obecnym etapie ważne jest, aby cena, która zostanie ostatecznie przyjęta w ramach rozporządzenia, zapewniała pełną realizację pierwszej fazy mechanizmu wsparcia, czyli projektów o mocy 5,9 GW. Jak dodał, spółka przekazała do ministerstwa uwagi w ramach konsultacji i ma nadzieję, że będą wzięte pod uwagę.

”Kalkulacja kosztu energii z projektów offshore PGE będzie się zmieniać w trakcie projektu, bo gros zamówień jest przed nami. Liczymy też na duże oszczędności dzięki multicontractingowi Orsteda” - wskazał prezes PGE. Partnerem spółki w projektach offshore jest duński Orsted, który stosuje praktykę zamówień, eliminującą pośredników w dostawach.

Jak tłumaczył Wojciech Dąbrowski, za ok. półtora do dwóch lat przeprowadzone zostaną wszystkie postępowania wyłaniające dostawców. „Wtedy przyjdzie czas na kolejne analizy, które pokażą, czy w takich warunkach inwestycja się opłaca. (…) Ostateczna decyzja zapadnie, gdy będziemy mieli wszystkie dane. Na razie zakładamy, że warunki będą korzystne, bo w formule multicontractingu liczymy na duże oszczędności” - podkreślił prezes PGE.

Współpraca PGE i Orsteda dotyczy dwóch projektów Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy rzędu 2,5 GW.(PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski