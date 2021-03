Także strona związkowa uznaje osiągnięcie porozumienia za realne. Po czwartkowo-piątkowym maratonie negocjacyjnym załogi mają przedyskutować możliwe opcje w spornych punktach. We wrześniu 2020 r. doszło do wstępnego porozumienia górniczych działaczy z MAP w sprawie harmonogramu wygaszania kopalń węgla na potrzeby energetyki . Ostatnia ma być zamknięta w 2049 r. Od tego czasu trwają negocjacje w sprawie szczegółów, m.in. osłon dla górników i sposobu dotowania deficytowej obecnie działalności wielu kopalń do czasu ich wygaszenia. Chodzi zasadniczo o wyrównywanie polskim zakładom luki między ich kosztami a światowymi cenami węgla.