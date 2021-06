Dotacje do kupna i montażu pieców węglowych znikają z programu Czyste Powietrze. Teraz na nowy piec węglowy, spełniający wymogi ekoprojektu, można dostać maksymalnie 6 tys. zł dofinansowania. Na wykreśleniu z programu Czyste Powietrze tych dotacji zależy Komisji Europejskiej, która ma zatwierdzić unijne fundusze na sztandarowy polski program walki ze smogiem. Polska wnioskuje w Krajowym Planie Odbudowy o 3,2 mld euro na ten cel.

Reklama

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Jak rezygnacja ze wspierania kotłów węglowych będzie wyglądała w praktyce? Po pierwsze, zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 lipca. Osoby, które przed tą datą złożą wniosek o dofinansowanie, mają na realizację inwestycji aż 30 miesięcy. Po 1 lipca wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r., będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji, a potem czyli od 1 stycznia 2022 roku już nie. Jednocześnie dotacje do kotłów na pellet o podwyższonym standardzie wyniosą od 9 tys. zł (standardowo do 45 proc. kosztów) do 12 tys. zł. w przypadku podwyższonego progu dofinansowania (60 proc.).

Zmian w programie ma być więcej. Od lipca wzrosną progi dochodowe uprawniające do wyższych dotacji w Czystym Powietrzu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów z programem Stop Smog. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189 zł (o 229 zł wyżej niż obecnie). Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 564 zł (o 164 zł więcej niż obecnie).

Ulga na zakup kotła węglowego

To nie wszystko. Warto przypomnieć, że nadal piece węglowe spełniające wymogi ekoprojektu można odliczać w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Są na liście w rozporządzeniu w sprawie wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza wystąpić z wnioskiem o "rozważenie możliwości wykreślenia" kotłów z tego rozporządzenia - poinformowało biuro prasowe resortu portal WysokieNapiecie.pl. Wniosek pójdzie do Ministra Finansów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dlaczego rząd chce zakończyć dotowanie pieców węglowych? Kiedy ruszą kredyty "antysmogowe”? Czy będą programy skierowane do mieszkańców domów wielorodzinnych? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl