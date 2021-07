Dyrektorem zarządzającym biura EDF został Thierry Deschaux, od 30 lat związany z francuską firmą, dotychczasowy prezes Dalkia Polska. Głównym zadaniem biura ma być wsparcie procesu przygotowania kompleksowej oferty w zakresie energetyki jądrowej, dostosowanej do polskiego rynku. Decyzja potwierdza długoterminowe zaangażowanie EDF we wspieranie polskich ambicji - zaznaczyła firma.

Jak powiedział dziennikarzom ambasador Francji w Warszawie Frederic Billet, francuski rząd jest zdeterminowany, by zaangażować się w Polsce w obszarze energetyki jądrowej i podzielić się swoimi doświadczeniami, w ramach długoterminowego partnerstwa.

Natomiast wysoki przedstawiciel Francji ds. współpracy jądrowej z Polską Philippe Crouzet zaznaczył, że Francja pragnie wesprzeć Polskę w realizacji jej projektu jądrowego w duchu współpracy strategicznej i przemysłowej.

„Francja oferuje europejskie rozwiązanie oparte na technologii reaktora III generacji EPR, uznanej już przez kilka europejskich organów bezpieczeństwa jądrowego, oraz na 50-letnim doświadczeniu w przemyśle jądrowym” - zaznaczył reprezentant rządu Francji. Energia jądrowa jest rozwiązaniem przyszłościowym, kluczowym dla realizacji europejskich celów klimatycznych - podkreślił Crouzet.

Z kolei wiceprezes EDF ds. nowych projektów jądrowych Vakis Ramany zaznaczył, że Polska dla koncernu jest kluczowym rynkiem, a firma angażuje się w to, by zaoferować więcej niż samą sprawdzoną technologię EPR.

„Promujemy długoterminowe partnerstwo strategiczne oparte na trzech wymiarach: włączeniu polskiego łańcucha dostaw, budowaniu potencjału ludzkiego przyszłego operatora, oraz zbadaniu, przy pomocy rządu Francji, różnych narzędzi finansowania i zabezpieczenia polskiego programu” - stwierdził Ramany.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Zgodnie z PPEJ, Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Francuski EPR spełnia te wymagania.

Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Polska podpisała międzyrządową umowę z USA, na mocy której amerykańskie firmy mają w przyszłym roku złożyć swoją ofertę. Polskim projektem jądrowym zainteresowana jest także Korea Południowa.