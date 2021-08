Sześć projektów dotyczących zastosowania nowoczesnych technologii wodorowych w energetyce ubiega się o wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wzięcia jest 300 mln zł w formie pożyczek, ale inwestorzy ubiegają się o większą kwotę - niemal 396 mln zł. Albo więc pożyczki na poszczególne projekty zostaną okrojone, albo też jakiś projekt nie dostanie pieniędzy. Rywalizację warto śledzić, chociażby dlatego, że uczestniczą w niej między innymi z jeden najbogatszych Polaków Zygmunt Solorz oraz były działacz PiS Sławomir Zawada.

Nowa energia wodorowa

Wsparcie wodorowych projektów przewiduje program Nowa Energia, który NFOŚiGW uruchomił w tym roku. W pierwszym naborze wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę ponad 578 mln zł, z czego na etapie preselekcji dwie fiszki zostały odrzucone przez dziedzinowych ekspertów - informuje NFOŚiGW.

Więcej szczegółowych informacji o wybranych projektach fundusz nie udziela. "Wynika to ze specyfiki programu i charakteru zgłoszeń - projekty złożone w naborze do programu priorytetowego Nowa Energia mają charakter innowacyjny, mają potencjał do budowania przewag konkurencyjnych, a co za tym idzie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa" - wyjaśnił doradca Sławomir Kmiecik w odpowiedzi na zapytanie portalu WysokieNapiecie.pl. Sprawdziliśmy, co o projektach mówią inwestorzy.

Kamień z wodoru

O największe wsparcie wysokości ponad 130 mln zł ubiega się projekt "Fabryka energii wodorowej – elastyczna, niezależna od lokalizacji, zdecentralizowana i systemowa technologia systemów wodorowych dla bezemisyjnych dostaw energii". Inwestorem jest Paweł Adamczak, znany szczeciński biznesmen, właściciel firmy Marine-Service, który posiada większościowy udział w spółce Marine Energy.

- Planujemy wybudować w Gminie Kamień Pomorski fabrykę energii wodorowej, która będzie zasilana energią odnawialną z pobliskiej farmy wiatrowej. Nasza technologia pozwoli na produkcję zielonego wodoru, skroplonego tlenu i dwutlenku węgla oraz metanu i gazu ziemnego. Projekt przewiduje, że "odpad" w postaci energii cieplnej zostanie skierowany do niezależnej sieci ciepłowniczej w Kamieniu Pomorskim - mówi Paweł Adamczak.

