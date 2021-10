Globalny pęd do zabezpieczenia dostaw gazu przed zimą spowodował wzrost cen, co skłoniło polityków w Wielkiej Brytanii do zwrócenia się w kierunku energii jądrowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Gaz jednak stanowi dużą część miksu energetycznego i ucieczka od niego nie będzie łatwa. Z kolei po drugiej stronie kanału La Manche francuski system energetyczny łączy energię atomową i odnawialną, co sprawia, że ​​jest on mniej zależny od importu gazu.

Reklama

„Kluczem jest niezależność. To jest kluczowe dla Francji. Jest to kluczowe również dla wszystkich krajów europejskich" – powiedział francuski minister finansów Bruno le Maire przed spotkaniem ministrów finansów strefy euro w Luksemburgu. „Nie chcemy być zależni od dostaw pochodzących z zagranicy”.

Energia jądrowa ma odegrać znaczącą rolę w brytyjskim systemie energetycznym, aby wspierać odnawialne źródła energii, które są z natury niestabilne, w planie wycofania gazu ziemnego do 2035 roku.

W poniedziałek rząd brytyjski wskazał na wysokie i niestabilne ceny gazu jako jeden z powodów swojego spojrzenia na energię jądrową. Powodem gwałtownego wzrostu cen gazu są mniejsze dostawy z Rosji, która w ramach przygotowań na zimowy popyt zapełnia własne magazyny.

„Im dłużej na to patrzę, myślę, że energia jądrowa musi być częścią rozwiązania” – skomentował brytyjski sekretarz ds. biznesu Kwasi Kwarteng. „To, co musimy zrobić w tym kraju, to mieć tani, przystępny cenowo system, coś, co jest zrównoważone i coś, na czym możemy polegać, co uchroni nas przed kaprysami międzynarodowych ruchów cen”.

Energia jądrowa dominuje we Francji od lat. Francuzi planują zmniejszyć tę zależność poprzez zwiększenie odnawialnych źródeł energii, ale w obecnym kryzysie energetycznym korzyści płynące z niskoemisyjnego systemu energetycznego nie przemawiają do francuskiego biznesu.

Europejskie rynki energetyczne to połączony system transgraniczny i uzależnienie od gazu w sąsiednich krajach, takich jak Niemcy, podnosi również ceny we Francji. Mimo, że Francja pozyskuje energię głownie z atomu, to cena francuskiego kontraktu referencyjnego na energię wzrosła w poniedziałek do rekordowego poziomu 152,40 euro za megawatogodzinę.

Poparcie dla energetyki jądrowej jest swego rodzaju odrodzeniem dla branży, która znalazła się na cenzurowanym po katastrofie w japońskiej Fukushimie w 2011 roku. Wydarzenia z 2011 roku zmusiły inne państwa do spojrzenia na bezpieczeństwo i zagrożenia wynikające z awarii reaktorów, podczas gdy gaz okazał się paliwem pomostowym między brudniejszymi paliwami kopalnymi, a odnawialnymi źródłami energii. Poza tym projekty energetyki atomowej są drogie, a ich budowa trwa latami. Ale obecny kryzys sprawił, że energia jądrowa znów staje się atrakcyjna.

Ministrowie finansów 27 państw Unii Europejskiej spotkali się w poniedziałek i wtorek w Luksemburgu, aby omówić sposoby pomocy konsumentom i firmom w radzeniu sobie z rekordowymi cenami gazu, które przeniosły się na rynki emisji dwutlenku węgla i energii elektrycznej. Liczni dostawcy energii w Wielkiej Brytanii bankrutują. Francja blokuje podwyżki taryf gazowych.„Sytuacja, z którą mamy dziś do czynienia, jest nie do zniesienia, nie do zniesienia dla naszych obywateli, nie do zniesienia dla naszych prywatnych firm” – powiedział Le Maire. „To będzie ważna kwestia polityczna na najbliższe lata”.