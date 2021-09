Administracja prezydenta Bidena uważa, że współpraca międzynarodowa, ponad granicami jest skuteczną metodą walki z kryzysem klimatycznym, który dotyka już wszystkich - mówiła Granholm w czwartek na konferencji prasowej, zaznaczając, że amerykańskie władze będą pracować nad zacieśnieniem stosunków z partnerami. Wskazała inicjatywę P-TECC, czyli Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej i Klimatycznej, jako jeden z przejawów tego zbliżenia.

Transformacja to szansa, wszystkie państwa podnoszą się po pandemii i mają teraz szansę przyspieszyć zmiany, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować miliardy - stwierdziła amerykańska sekretarz.

Jako jedną z opcji na skuteczną zmianę systemów energetycznych Granholm wskazała energetykę jądrową. To wielkie źródło zeroemisyjnej energii - podkreślała. Granholm przypomniała, że szereg amerykańskich firm dysponujących technologiami jądrowymi jest zaangażowanych w rozmowy z Polską i innymi państwami w takich obszarach jak energetyka, nowe technologie czy dekarbonizacja przemysłu.

W ramach wsparcia jakiego USA mogą dostarczyć jest komponent finansowy, "co do którego toczą się rozmowy i tyle mogę powiedzieć" - zastrzegła sekretarz, dodając, że jest też cały obszar wsparcia regulacyjnego czy technicznego, i Stany Zjednoczone mogą go dostarczyć.

Minister klimatu Michał Kurtyka podkreślał z kolei, że rząd przychylnie podchodzi do coraz liczniejszych inicjatyw polskiego przemysłu, który planuje rozwijać na własną rękę energetykę jądrową. Jak mówił, to dobrze, że nuklearne ambicje państwa są podzielane przez polski przemysł i jest coraz więcej firm szukających przyszłości w rozwoju energetyki jądrowej.

"Patrzymy przychylnie na wszystkie tego typu inicjatywy. Program Polskiej Energetyki Jądrowej państwa uzupełnia się z tymi inicjatywami" - zaznaczył szef MKiŚ. Jego zdaniem rozbudowa infrastruktury bezpieczeństwa jądrowego będzie służyć obydwu inicjatywom.

W czwartek KGHM podpisał z amerykańską firmą NuScale memorandum ws. budowy małych reaktorów jądrowych. Pierwszy ich zespół miałby powstać w horyzoncie 2029 r.

Wcześniej wspólny projekt budowy reaktorów BWRX amerykańsko-japońskiej firmy GE-Hitachi Nuclear Energy ogłosiły chemiczny koncern Synthos i energetyczny ZE PAK. Porozumienia ws. ewentualnej współpracy przy wykorzystaniu technologii jądrowych podpisały z Synthosem Ciech i PKN Orlen. Również w czwartek porozumienie o współpracy z NuScale podpisał Unimot. Jak poinformowała firma, jej zadanie to promowanie SMR, poszukiwanie lokalnych partnerów oraz koordynowanie współpracy z polskimi jednostkami badawczymi.

Z kolei amerykańskie firmy Westinghouse i Bechtel prowadzą prace nad raportem dla polskiego rządu. To jeden z kluczowych elementów realizacji umowy międzyrządowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w zakresie współpracy na rzecz rozwoju programu energetyki jądrowej.(PAP)