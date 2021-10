W środę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na szczycie UE w Słowenii, że zaproponuje rozwiązania ochronne dla najbardziej dotkniętych wzrostem cen energii. Podkreślił, że ceny energii osiągają „niebotyczne poziomy”, a Gazprom przykręca kurek, by sztucznie wpływać na ceny gazu. - Przestrzegaliśmy przed tym i dlatego będziemy na pewno bardzo intensywnie dyskutować, a ja będę z całą pewnością proponował Radzie Ministrów i Sejmowi rozwiązania, które będą również rozwiązaniami ochronnymi dla tych, w których wzrost cen energii wywołany polityką klimatyczną UE najbardziej uderzy - zadeklarował Morawiecki cytowany przez PAP.

Jednocześnie DGP ze źródła zbliżonego do rządu dowiedział się, że projekt resortu klimatu o wsparciu najuboższych odbiorców energii „po poprawkach” został ponownie skierowany do KPRM i ma kierunkową zgodę „najważniejszych decydentów”. Poprawki miały polegać m.in. na znacznym zwiększeniu budżetu na wsparcie finansowe najuboższych odbiorców energii, co ma związek z obecnym kryzysem energetycznym w Europie.