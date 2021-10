Dotychczas Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały warunki przyłączenia dla morskich farm wiatrowych (MFW) o łącznej mocy 8,4 GW. Rok 2026 jako termin, w którym bałtycki wiatr pozwoli wyprodukować pierwszą energię płynącą do naszych gniazdek, jest bardzo ambitny, a przez sceptyków już uważany za nierealny.

Reklama

Portal WysokieNapiecie.pl postanowił jednak przyjrzeć się szerzej temu, co ma wydarzyć się na lądzie - również z punktu widzenia budowlańców i projektantów.

Wiatraki odmienią system

PSE do 2030 r. na budowę lub modernizację swojej infrastruktury w woj. pomorskim ma przeznaczyć ok. 4,5 mld zł. Morskie wiatraki odmienią Krajowy System Elektroenergetyczny, gdyż obecnie w północnej Polsce znajduje się niewiele dużych źródeł energii - są one ulokowane przede wszystkim na południu, czyli w pobliżu kopalni węgla kamiennego i brunatnego.

W tej sytuacji energia elektryczna musi być przesyłana na północ. Uruchomienie morskiej energetyki wiatrowej odmieni tę sytuację, gdyż moc wytworzona na Bałtyku będzie musiała zostać wysłana w głąb kraju.

Jak przekazał portalowi WysokieNapiecie.pl Maciej Wapiński z biura prasowego PSE, łączna długość planowanych na Pomorzu linii to ok. 250 km, a 200 km tych już istniejących przejdzie modernizację.

- Termin realizacji poszczególnych zadań wynika z umów przyłączeniowych z inwestorami budującymi MFW. Poszczególne inwestycje sieciowe będą oddawane w latach 2025-2028, aby możliwe było odebranie mocy z kolejnych farm - tłumaczy Wapiński.

Wśród planowanych zadań znajdują się stacje elektroenergetyczne Choczewo i Krzemienica (okolice Słupska), a także linie 400 kV: Choczewo - Żarnowiec, Choczewo - Gdańsk Przyjaźń, Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo oraz Choczewo - Słupsk.

Ponadto w minionych latach na Pomorzu rozbudowano już sieć przesyłową o linie 400 kV o łącznej długości ok. 320 km: Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo, Żydowo Kierzkowo - Słupsk. W tych lokalizacjach wybudowano nowe lub rozbudowano istniejące stacje elektroenergetyczne.

Na jakim etapie są prace przygotowawcze do planowanych inwestycji? Kiedy ruszą przetargi? Czy to szansa dla polskich firm? Czy będzie to sieć inna niż zwykle? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Tomasz Elżbieciak, WysokieNapiecie.pl