Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 430 mln zł wobec 236 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

"EBITDA Grupy: 692 mln zł (wobec 501 mln zł w III kwartale 2020 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 424 mln zł (wobec 412 mln zł w III kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 14 mln zł (wobec 37 mln zł w III kwartale 2020 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 263 mln zł (wobec 62 mln zł w III kwartale 2020 roku)" - czytamy w komunikacie.

Przychody sięgnęły 3 317 mln zł w III kw. br. wobec 3 013 mln zł rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 420 mln zł wobec 375 mln zł w III kwartale 2020 r.

"Dystrybucja energii elektrycznej: 5 627 GWh (wobec 5 443 GWh w III kwartale 2020 roku). Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 042 GWh (wobec 783 GWh w III kwartale 2020 roku). Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 407 GWh (wobec 4 611 GWh w III kwartale 2020 roku)" - czytamy dalej.

W I-III kw. Energa miała wstępnie 963 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 682 mln zł straty rok wcześniej. Przychody w tym okresie sięgnęły 9 986 mln zł wobec 9 108 mln zł rok wcześniej.

"W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2021 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 109 mln zł, co oznacza wzrost o 553 mln zł (36%) r/r. Za wyższe wyniki odpowiada przede wszystkim Linia Biznesowa Sprzedaż (wzrost EBITDA o 360 mln zł r/r), co jest związane z poprawą marżowości sprzedaży energii do odbiorców końcowych w porównaniu do ubiegłego roku (marża na sprzedaży energii wyższa aż o 483 mln zł r/r), a także Linia Biznesowa Dystrybucja, gdzie EBITDA wzrosła r/r o 151 mln zł i był to przede wszystkim efekt wyższej marży na dystrybucji (efekt wyższego wolumenu dystrybucji) oraz niższych kosztów operacyjnych. Wyższa była także EBITDA Linii Biznesowa Wytwarzanie (o 28 mln zł). Wzrost EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie był w głównej mierze spowodowany wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższym przychodem z usług systemowych, gdzie pozytywny wpływ powyższych czynników został częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji" - podano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

