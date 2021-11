Reklama

Nowe bloki gazowe przy Elektrowni Dolna Odra będą produkować energię elektryczną równą zapotrzebowaniu ok. 2,5 mln gospodarstw domowych. Uruchomienie inwestycji nastąpi w IV kwartale 2023 r.

"Inwestycje takie jak ta w Elektrowni Dolna Odra, realizowana przez PGE Polską Grupę Energetyczną, to ważny element dywersyfikacji źródeł energii. To także niezwykle ważny element transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki. Jednocześnie kluczowa jest możliwość wykorzystania paliwa gazowego z pobliskiego terminala LNG w Świnoujściu oraz wykorzystanie potencjału gazociągu Baltic Pipe" - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany w komunikacie.

"Powstająca inwestycja gazowa PGE to ścisła czołówka najbardziej nowoczesnych elektrowni gazowych w Europie i jeden z kluczowych elementów transformacji Grupy w kierunku niskoemisyjnym. To również przykład na to jak w praktyce zmienia się polska energetyka. Elastyczna technologia wytwarzania w tego typu blokach umożliwi stabilizację systemu i będzie istotnym wsparciem dla licznych na Pomorzu lądowych farm wiatrowych oraz powstających farm morskich na Bałtyku, w tym największych farm offshore budowanych przez Grupę PGE" - wskazał prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Moce nowej Elektrowni Dolna Odra uzyskały 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2024 r. Będą spełniały rygorystyczne normy środowiskowe dotyczące emisyjności. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi koło 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach będzie ona poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Uruchomienie nowych bloków pozwoli więc na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie, podano także.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto.

Po wyłączeniu z końcem 2020 r. dwóch bloków węglowych w Elektrowni Dolna Odra, w tej lokalizacji w eksploatacji pozostają cztery bloki energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej 908 MW, zasilane węglem kamiennym.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)