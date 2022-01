Zaznaczają, przy tym, iż warunki pogodowe sprawiają, że w ciągu najbliższych dni nie powinny wystąpić problemy bilansowe.

We wtorek rano związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) rozpoczęli blokadę wysyłki węgla z kopalń spółki do elektrowni. Akcja ma potrwać dwie doby. Związki domagają się rekompensaty dla górników za przepracowane od września do grudnia weekendy oraz wzrostu funduszu płac. Kolejne rozmowy z udziałem mediatora zaplanowano na 10 stycznia.

Średnio z kopalń PGG wyjeżdża ok. 35-40 pociągów z węglem na dobę. Jak wcześniej informowano, od października w niektórych elektrowniach zapasy węgla są niższe od wymaganych przepisami. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) potwierdzają, że takie sytuacje zdarzają się także obecnie.

"Obecnie w wielu elektrowniach zapasy węgla kamiennego są poniżej zapasów minimalnych wymaganych przez prawo, co stwarza ryzyka dla ciągłości dostaw energii elektrycznej. Wszelkie zakłócenia dostaw węgla mogą przeszkodzić w odbudowie zapasów paliwa niezbędnego do stabilnej pracy kilku krajowych elektrowni" - wskazała we wtorek rzeczniczka PSE Beata Jarosz-Dziekanowska, w odpowiedzi na pytania PAP związane z potencjalnymi skutkami protestu górniczych związków.

Jak poinformowała rzeczniczka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne od pewnego czasu sygnalizują napiętą sytuację bilansową, w szczególności ryzyka w zakresie dotrzymania wymaganych poziomów rezerwy mocy w systemie.

"W listopadzie i grudniu wielokrotnie notowano bardzo niskie nadwyżki rezerw ponad wymagane poziomy, co przekładało się na konieczność pracy wszystkich dostępnych krajowych bloków energetycznych" - podało PSE.

"W pierwszym tygodniu stycznia pogoda sprzyja bilansowaniu systemu elektroenergetycznego o tyle, że dodatnie temperatury powietrza zmniejszają zapotrzebowanie, a wiatr sprawia, że notujemy wysoki poziom generacji wiatrowej. W ciągu najbliższych dni nie powinny więc wystąpić problemy bilansowe" - zaznaczyła Beata Jarosz-Dziekanowska.

"Większe trudności ze zbilansowaniem mogą wystąpić w przypadku wystąpienia dłuższych okresów niskich temperatur. Dlatego też elektrownie krajowe powinny jak najszybciej odbudowywać zapasy węgla kamiennego, tak aby zapewnić pełne i nieprzerwane możliwości produkcji energii elektrycznej przez resztę zimy" - wynika z informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

15 grudnia wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik zapewnił w Sejmie, że stan zapasów węgla w elektrowniach jest monitorowany, a sytuacja w tym zakresie – jak wówczas mówił – wydaje się „bezpieczna i pod kontrolą”. Przyznał, że niższe od normatywnych zapasy raportowane są w pojedynczych przypadkach od początku października tego roku.

„Na dzień 13 grudnia (…) najniższe zapasy w stosunku do wymaganych wolumenów są notowane w elektrowniach: Opole, Rybnik, Dolna Odra, Kozienice i Ostrołęka” – wyliczał w połowie grudnia w parlamencie wiceminister Pyzik, podkreślając, iż już od początku jesieni obserwowany jest bardzo wysoki popyt na węgiel energetyczny.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Z mocy prawa PSE są operatorem krajowego systemu przesyłowego.