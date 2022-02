– Klienci TAURONA otrzymają stały dostęp do swoich umów, wraz z gwarancją autentyczności i ochrony przed niepożądanymi zmianami. Dodatkowo, istnieje też możliwość umieszczania w repozytorium blockchain dokumentów publicznych, takich jak regulaminy, taryfy czy cenniki. Po raz pierwszy w TAURON przetestowaliśmy to rozwiązanie już w kwietniu 2020 roku. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wdrożenie rozwiązania po półrocznych testach, których największa intensywność przypadła na okres pandemii koronawirusa – wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes zarządu Grupy TAURON ds. strategii i rozwoju.

Pilotaż narzędzia umożliwił weryfikację działania technologii i mechanizmów oprogramowania, a także pozwolił ocenić czy rozwiązanie jest wystarczająco przyjazne dla klientów Grupy TAURON. Rozwiązanie zostało przygotowane przez ekspertów TAURONA i firmy Billon Digital Services. Wdrożenie jest kolejnym etapem cyfryzacji obsługi klienta w Grupie TAURON.

– Głównym celem wdrożenia technologii blockchain jest odejście od wysyłania papierowych umów oraz wprowadzenie tańszej i skuteczniejszej cyfrowej komunikacji z klientami. Stworzony protokół blockchain jest zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi trwałego nośnika informacji, co umożliwia rezygnację z przesyłania umów pocztą, to pozwoli nam zaoszczędzić czas i pieniądze związane z wysyłką dokumentów w tradycyjnej formie. To rozwiązanie pokazuje, że TAURON pozostaje liderem rozwiązań proklienckich w Polsce – mówi Daniel Gryt, dyrektor ds. komunikacji i marketingu w Grupie TAURON.

Dodatkowo, podczas pandemii COVID-19, dzięki cyfrowym wersjom dokumentów, przedsiębiorstwa mogą ograniczyć fizyczne kontakty do niezbędnego minimum, podnosząc przy tym efektywność biznesową przedsiębiorstwa. TAURON jest pierwszą firmą energetyczną, która wdraża u siebie technologię blockchain.

– Cieszymy się bardzo, że TAURON wybrał nas na dostawcę rozwiązania do bezpiecznego i sprawnego przekazywania dokumentów drogą elektroniczną w oparciu o technologię Billon Blockchain. W ten sposób TAURON wykorzysta platformę blockchain do osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych, takich jak, niższe koszty i uproszczenie wewnętrznych procesów obsługi klienta w obszarze wymiany dokumentów – mówi Marek Marczuk, dyrektor ds. rozwoju biznesu i partnerstw Billon Digital Services.

System oparty na blockchain stanowi bezpieczną alternatywę dla konwencjonalnych metod elektronicznego zarządzania poufnymi dokumentami i danymi. W odróżnieniu od innych rozwiązań blockchainowych technologia wdrażana w TAURONIE nie przechowuje w rozproszonej formie jedynie kryptograficznych odwołań do dokumentów (skrótów hashowych), a kompletne dokumenty. W trakcie publikacji ich treść podlega dekompozycji i rozproszeniu po węzłach blockchain, całkowicie uniemożliwiając niepowołane usunięcia bądź modyfikacje. Dokument zapisany w strukturze blockchain może być pobrany i odczytany jedynie przez osobę dysponującą unikalnym kluczem.