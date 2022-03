Natychmiastowe wstrzymanie importu ropy z Rosji do Niemiec wprowadziłoby chaos na uliach i uniemożliwiłoby komunikację - powiedziała we wtorek minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock w programie Bild Live. Dodała jednak, że Putin musi być maksymalnie izolowany i trzeba zrobić wszystko, by zatrzymać wojnę na Ukrainie.

"Jedna trzecia importowanej przez nas ropy pochodzi z Rosji" - powiedziała Baerbock odpowiadając na pytanie czy po tym, jak USA zakazały importu ropy z Rosji Niemcy pójdą w ich ślady. "Gdybyśmy natychmiast wstrzymali import, następnego dnia nie bylibyśmy w stanie poruszać się po Niemczech" - dodała. Reklama "Staramy się zrobić wszystko, aby zatrzymać tę wojnę" - podkreśliła szefowa niemieckiej dyplomacji. Jednak, jak dodała, Putin jest "obecnie nie do zatrzymania (...), ponieważ przekracza wszelkie ludzkie granice". "Trzeba się postarać, żeby Putin był maksymalnie izolowany" - zaznaczyła Baerbock.