Notowania kontraktów na kwiecień wzrosły o ponad 5 proc. w stosunku do środowego zamknięcia i są na poziomie 108 euro za MWh. Kontrakty z dostawą w maju są wyceniane na nieco ponad 107 euro za MWh, co oznacza prawie 5,5-proc. wzrost w stosunku do środowego zamknięcia.

Reklama