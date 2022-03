Zdaniem dr. Dominika Héjja, specjalisty od polityki węgierskiej z Instytutu Europy Środkowej, w wypowiedziach węgierskich polityków nieprzypadkowo mowa o sankcjach energetycznych jako „czerwonej linii”, ale nie pojawia się słowo „weto”. – Viktor Orbán pozostawia sobie furtkę do zmiany stanowiska na wypadek, gdyby pozostał całkowicie osamotniony w swoim sprzeciwie albo gdyby został w inny sposób zmuszony do odwrotu, np. na skutek zastosowania przez Rosję broni chemicznej. Koszty obstrukcji w takim scenariuszu byłyby dla Węgier zbyt wysokie – mówi DGP ekspert. Jak zaznacza, sprzeciw Budapesztu wobec restrykcji, które dotknęłyby największe źródło dochodów Kremla (od początku wojny przekroczyły one już próg 17,5 mld euro), najprawdopodobniej utrzyma się jednak co najmniej przez kolejne dwa tygodnie – do momentu rozstrzygnięcia wyborów do węgierskiego parlamentu. – Zmiana kursu przed głosowaniem byłaby dla Fideszu politycznym samobójstwem. Niskie ceny energii są znakiem firmowym Orbána od niemal dekady, a filarem jest sojusz z Rosją. Węgierska zależność od dostaw rosyjskich to owoc świadomego wyboru władz, na co wskazuje choćby brak zainteresowania gazem skroplonym, do którego Węgry mogłyby mieć dostęp poprzez chorwacki terminal na wyspie Krk – tłumaczy Héjj. Ekspert dodaje, że na zmianę stanowiska rządu nie naciska węgierska opinia publiczna, w związku z czym nie jest pewne, że polityka energetyczna Budapesztu znacząco zmieniłaby się w przypadku zmiany władzy.