Od początku tygodnia, w ślad za obniżkami cen ropy i paliw gotowych na rynku ARA notujemy obniżki cen paliw na rynku hurtowych. W dużym stopniu łagodzą one skutki wcześniejszego wzrostu. To dlatego na rynku detalicznym na części stacji ceny postały stabilne, ale na części niestety wzrosły. Na zdecydowanie mniejszej części ceny zaczęły spadać. I chociaż możliwa wydaje się dzisiaj obniżka cen detalicznych, to taniej zatankujemy tylko wtedy, gdy ceny w hurcie ponownie nie zaczną gwałtownie rosnąć.

W tym tygodniu ceny benzyny Pb95 wzrosły średnio o 3 gr/l, Pb98 o 4 gr/l, oleju napędowego o 16 gr/l, a za poszczególne paliwa płacimy: za benzynę bezołowiową 95 - 6,68 zł/l, bezołowiową 98 - 7,02 zł/l, za olej napędowy - 7,68 zł/l i autogazu - 3,75 zł/l. Tylko w przypadku autogazu ceny spadły średnio o 3 grosze na litrze.

Dzisiaj za paliwa na stacjach co prawda płacimy mniej niż 10 marca br., kiedy ceny były najwyższe, to wciąż więcej niż przed wybuchem wojny na Ukrainie. W tym czasie ceny benzyny 95 i 98 wzrosły średnio o 1,11 i 1,19 zł/l, oleju napędowego o 2,06 zł/l i autogazu o 1,07 zł/l.

Ostatni tydzień marca na rynku ropy naftowej kończymy spadkami. Ceny czerwcowej serii kontraktów na ropę naftową Brent potaniały w skali tygodnia około 15 USD/bbl i w piątek rano ropa Brent kosztuje 102 USD/bbl. Spadek cen to w dużej mierze efekt odpływu premii za ryzyko geopolityczne.

USA zdecydowały o uwolnieniu 1 mln bbl/d rezerw ropy naftowej w kolejnych 6 miesiącach. Łącznie na rynek ma trafić około 180 mln bbl ropy naftowej. Amerykańska ropa WTI nie jest alternatywą dla rafinerii przerabiających ropę rosyjską ale decyzja ta została ogłoszona w odpowiednim czasie.

Zapasy ropy naftowej w USA spadły w skali tygodnia o 3,4 mln bbl do 409,9 mln bbl i jest to poziom 14% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Amerykańska produkcja ropy naftowej wzrosła w skali tygodnia 0,1 mln bbl/d do 11,7 mln bbl/d i jest 0,6 mln bbl/d wyższa niż przed rokiem.

OPEC+ zgodnie z oczekiwaniami podjął decyzję o zwiększeniu produkcji ropy naftowej w maju o 0,43 mln bbl/d. Nieco większy wzrost wydobycia wynika z wyznaczenia dla 5 czołowych producentów nowych poziomów bazowych w stosunku do których ustalane są limity produkcji.