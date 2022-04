Paweł Pytlarczyk, zastępca dyrektora w Departamencie Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przypomniał, że pod koniec marca Rada Ministrów przyjęła założenia aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040). – W zakresie wielkoskalowego programu (energetyki jądrowej – red.) nic się nie zmienia. Jest powiedziane, że mamy go konsekwentnie realizować. Obecna sytuacja pokazuje, jak ważna dla naszego kraju jest energetyka jądrowa – wskazał, odnosząc się tym samym do kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski w dobie wojny w Ukrainie