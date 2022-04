"Jeśli właściciele stacji paliw zdecydują się w najbliższych dniach na wprowadzenie do cen detalicznych podwyżki wynikającej ze zmian cen w hurcie oraz dodatkowo zwiększą choć minimalnie swoje marże na oleju napędowym, to już w najbliższy weekend kierowcy podjeżdżający na stację, aby zatankować będą musieli spodziewać się nowych cenników" - napisano w raporcie.

Jak informują analitycy, ceny najpopularniejszej benzyny 95 w rafineriach wzrosły na przestrzeni tygodnia o 6,19 proc., co przełożyło się na podwyżkę o 364,80 zł na 1000 l. W przypadku olejów napędowego i opałowego wzrosty wynosiły od 4,9 proc. do 7,86 proc., co dało zwyżkę odpowiednio o 325 zł na dieslu i o 411,80 zł/1000 l w przypadku oleju opałowego.

Według e-petrol w przypadku popularnej benzyny 95 średnia cena ogólnopolska powinna kształtować się w przedziale 6,47-6,59 zł za litr. Diesel może kosztować od 7,21 do 7,37 zł za litr. W przypadku autogazu ceny najprawdopodobniej zmienią się tylko minimalnie i powinny najczęściej mieścić się w przedziale 3,62-3,73 za litr.

Z obliczeń e-petrol wynika, że referencyjna marża detaliczna na litrze benzyny 95 wynosiła w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 roku średnio 20 grosze, a na oleju napędowym 14 gr. W marcu marża detaliczna na benzynie kształtowała się na poziomie 35 gr na litrze, a w kwietniu spadła i wyniosła 12 gr. W przypadku oleju napędowego średnia marża spadła z 37 groszy w marcu do 7 groszy w kwietniu. W ostatnim tygodniu kwietnia marża detaliczna wynosiła na benzynie 95 około 14 gr, a na dieslu sprzedawcy zarabiali 2 grosze.