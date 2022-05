Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1 418 mln zł wobec 1 212 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 1 955 mln zł wobec 1 735 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 813 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 6 445 mln zł rok wcześniej.

Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów były wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową wyższych uzyskanych cen oraz nieznacznie wyższego wolumenu jej sprzedaży. Pozytywny wpływ miały także wyższe przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, dzięki dokonanej w I kwartale 2022 r. sprzedaży posiadanej nadwyżki 1 717 000 uprawnień do emisji CO2, przy jednoczesnym zakupie tego wolumenu w produkcie terminowym EUA MAR'23 z przeznaczeniem na cele umorzenia uprawnień za 2022 r. Nadwyżka uprawnień do emisji CO2 ponad potrzeby umorzenia za 2021 r. powstała w związku z awarią i postojem bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, wskazała spółka.

"Uzyskane w I kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 10 mld zł i były wyższe o 52% r/r, a osiągnięty wynik EBITDA wyniósł prawie 2 mld zł. Na łączny wynik grupy znaczący wpływ miała poprawa wyników w segmentach Wytwarzanie, Wydobycie, Dystrybucja i OZE, tym niemniej należy podkreślić, że wynik I kwartału został podwyższony o ponad 400 mln zł w konsekwencji zdarzenia jednorazowego w postaci sprzedaży 1,7 mln nadwyżkowych uprawnień do emisji CO2. Ta transakcja wpłynie na stopniowe zwiększenie kosztów rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 w kolejnych kwartałach tego roku, a łączny wpływ tych działań powinien być neutralny dla wyniku EBITDA całego 2022 roku" - skomentował wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma, cytowany w komunikacie.

"Szczególnie nas cieszy ponad 100 proc. wzrost EBITDA generowanej z odnawialnych źródeł energii, co potwierdza słuszność naszej strategii zielonego zwrotu" - dodał.

Największy udział w EBITDA Grupy Tauron mają segmenty: Wytwarzanie (46% udziału), Dystrybucja (44% udziału) oraz Segment OZE, który odpowiada za 10% łącznej EBITDA grupy.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I kwartału br. wyniósł 2,6x i był wyższy o 0,2x w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r.

"W I kwartale 2022 r. nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej Tauron wyniosły 610 mln zł (w tym 406 mln zł w segmencie Dystrybucja, które zostały przeznaczone na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego) i były niższe o 4% od poniesionych w I kwartale 2021 r." - czytamy dalej w komunikacie.

W I kwartale 2022 r. Grupa Tauron dostarczyła 14,26 TWh energii elektrycznej, tj. o 3% więcej r/r. Segment Dystrybucja świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz niemal 5,8 mln odbiorców, tj. o 1% więcej r/r.

"W omawianym okresie Grupa Tauron wyprodukowała 3,88 TWh energii elektrycznej (w tym 0,54 TWh ze źródeł odnawialnych), tj. o 8% mniej niż rok wcześniej, kiedy produkcja energii elektrycznej wyniosła 4,22 TWh (w tym 0,48 TWh ze źródeł odnawialnych). Niższy wolumen produkcji był przede wszystkim konsekwencją postoju bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Sam Segment OZE, który obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, wiatrowych i solarnych wygenerował 0,42 TWh energii elektrycznej, tj. o 22% więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,34 TWh), co wynikało z korzystniejszych warunków wietrznych jakie wystąpiły w I kwartale 2022 r. Produkcja energii z jednostek biomasowych wyniosła 0,12 TWh i była o 14% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (0,14 TWh)" - czytamy w materiale.

Produkcja ciepła w I kwartale 2022 r. spadła o 12% do 4,52 PJ, co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą r/r temperaturą zewnętrzną.

"Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2022 r. wyniosła 1,45 mln ton i była na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku. Wysoki wolumen produkcji jest przede wszystkim efektem korzystnego układu frontów ścianowych w Zakładzie Górniczym Sobieski, mniejszej ilości ścian wydobywczych w ZG Janina oraz utrzymaniu porównywalnego poziomu produkcji w ZG Brzeszcze" - wskazano także w komunikacie.

W I kwartale 2022 r. zapotrzebowanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 68% węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy Tauron. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych, poinformowała też spółka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 11 mln zł wobec 286 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

