"Chcemy wykorzystać spółki Skarbu Państwa, aby skróciły łańcuchy dostaw. Zlikwidować pośredników i narzucane przez nich marże, bo one są w tej chwili bardzo duże - nawet po kilkaset złotych" - powiedział Müller w rozmowie z Polsat News.

"Jeśli okaże się, że jest to niewystarczające, to wtedy będziemy szukać innych rozwiązań, które będą skierowane do osób potrzebujących wsparcia" - dodał.

Zapewnił też, że rząd nie planuje wprowadzenia ceny regulowanej węgla.

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości (PiS) wicepremier Jarosław Kaczyński zadeklarował wsparcie dla gospodarstw domowych, których nie będzie stać na zakup węgla w celu ogrzania domów.