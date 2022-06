Średnia cena benzyny bezołowiowej w Wielkiej Brytanii wzrosła do 178,5 pensa za litr 6 czerwca, podczas gdy cena oleju napędowego wzrosła do 185,2 pensa, podała grupa. Obie ceny są rekordowo wysokie.

Reklama

„Analitycy przewidują, że do końca tego roku ropa będzie kosztować 135 dolarów za baryłkę, kierowcy muszą przygotować się na to, że średnie ceny paliwa wzrosną do 2 funtów za litr, co oznaczałoby, że tankowanie wzrośnie do niewiarygodnych 110 funtów”, powiedział rzecznik prasowy Simon Williams.

Ceny paliw w Wielkiej Brytanii ustanowiły w ostatnich tygodniach szereg nowych rekordów, a ceny ropy gwałtownie wzrosły od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. RAC zauważył, że rozpoczęcie szczytowego sezonu letniego w Europie i USA, a także złagodzenie ograniczeń Covid w Chinach, również zwiększyło popyt na paliwa, a co za tym idzie ich ceny.

Koszt napełniania baku olejem napędowym już pod koniec maja przekroczył 100 funtów.