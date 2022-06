Nowe rozporządzenie określa obowiązkową minimalną ilość gazu w magazynach na poziomie 80 proc. do 1 listopada 2022 r. Zakłada jednak, że państwa unijne powinny dążyć do tego, by kolektywnie krajowe magazyny państw unijnych zapełnić w 85 proc. W kolejnych latach ma to być 90 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem magazyny gazu staną się infrastrukturą krytyczną. Wszyscy operatorzy magazynów będą musieli przejść nową obowiązkową certyfikację, aby uniknąć ryzyka ingerencji z zewnątrz. Operatorzy, którzy nie uzyskają tego certyfikatu, będą musieli zrezygnować z własności lub kontroli nad magazynami gazu w UE - podał europarlament.

Do sierpnia 2022 r. Komisja wyda wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób kraje UE mogą wspólnie pozyskiwać gaz.

"Udało się - obywatele UE mogą czuć się bezpieczni przed kolejną zimą: PE ogromną większością przyjął dziś jasną odpowiedź na szantaże energetyczne Putina - regulację w sprawie obowiązku zapełniania magazynów gazu” – powiedział po głosowaniu były premier, europoseł Jerzy Buzek (PO), który kierował zespołem negocjacyjnym PE.

"Szkoda tylko, że nie wszyscy europosłowie gotowi byli poprzeć te rozwiązania - kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego obywateli UE. I szkoda, że rządy krajów członkowskich w Radzie zablokowały nasz jednomyślny postulat w PE, by nie zapełniać tych magazynów rosyjskim gazem" - dodał.

Rozporządzenie zostało przyjęte w czwartek 490 głosami za, przy 47 przeciw i 55 wstrzymujących się. Obecnie wymaga formalnego zatwierdzenia przez Radę przed opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym i wejściem w życie.

Wcześniej w PE odbyła się debata na temat magazynowania gazu, w której wzięli udział europosłowie PiS i PO.

Europoseł Bogdan Rzońca (PiS) mówił, że dyskusja o magazynowaniu gazu to w gruncie rzeczy debata o bezpieczeństwie UE, bo bezpieczeństwo energetyczne to jego ważny element. Zwrócił uwagę na konieczność zrobienia kolejnego kroku w tym zakresie. "Obserwuję rynek złóż gazowych w Europie i zauważam, że pojawiają się oferty pogłębiania starych odwiertów gazowych" – powiedział polski polityk i dodał, że takie oferty pojawiają się teraz m.in. z Austrii czy Węgier.

Jak przekonywał europoseł, stosując takie rozwiązanie, bez zbytniej ingerencji w środowisko naturalne można dotrzeć do nowych złóż gazu. "UE powinna zastanowić się nad wspieraniem tej propozycji. Nie chcemy kupować gazu od Putina, więc taka możliwość wydaje się dobrą drogą" - podkreślił Rzońca.

Buzek (PO) podkreślił, że negocjacje w sprawie nowych przepisów były przykładem solidarności i współpracy. "Udało nam się doprowadzić to do końca. Co najważniejsze, mamy regulację, która jest solidna. Przede wszystkim mechanizmy rynkowe w napełnianiu gazu, ale również możliwość wspólnych zakupów, co było zawsze jakimś marzeniem Parlamentu Europejskiego. Sto procent ulg w taryfach dla gazu płynnego z gazoportów, certyfikacja magazynów, aby nie były one w niebezpiecznych rękach" - wskazał. Dodał, że niestety nie udało się uzyskać jednej rzeczy – ograniczenia napełniania magazynów rosyjskim gazem.

Profesor Zdzisław Krasnodębski (PiS) ocenił, że rzeczywistość potrafi zaskakiwać, bo trudno było przypuszczać jeszcze rok temu, że jeden z liderów Zielonych w Europie, występujących w obronie klimatu, a obecnie wicekanclerz Niemiec Robert Habeck będzie ogłaszał ponowne uruchomienie elektrowni węglowych. "Trudno było oczekiwać, że ten Parlament, który za cel postawił sobie bohaterską i bezkompromisową walkę z kopalnymi źródłami energii, wypowie się za obowiązkiem wypełniania magazynów gazu w całej Unii" - zauważył.

Eurodeputowany podkreślił, że ten powrót realizmu jest czymś godnym poparcia i podziękował za dobrą współpracę premierowi Buzkowi oraz pozostałym kolegom z zespołu negocjacyjnego. Mimo to, jak powiedział polski polityk, grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) nie może zagłosować za tak przyjętym porozumieniem, ponieważ gaz, którym UE chce wypełnić zbiorniki, ma pochodzić głównie z Rosji. "A to oznacza, że w decydujących miesiącach wojny zamierzamy wspierać Rosję dodatkowymi pieniędzmi i to pewnie rublami, bo niektóre państwa płacą w rublach, jak wiadomo, przyczyniając się do dalszych, popełnianych przez Rosję zbrodni wojennych, a może nawet do jej zwycięstwa" - przekonywał.

"Przygotowywana w pilnym trybie nowelizacja rozporządzeń gazowych mogła przyczynić się do ograniczenia strumienia finansowego zasilającego rosyjską wojnę w Europie. Ale podjęcie decyzji o utworzeniu zapasów z innych źródeł albo przynajmniej o uprzywilejowaniu tych innych źródeł, było zbyt odważne dla głównych grup politycznych tego Parlamentu, a przede wszystkim dla Rady" – mówił Krasnodębski.