Budowę elektrowni słonecznej, która powstanie na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych, zaplanowano w dwóch etapach. W pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, drugi przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW. Budowa pierwszego etapu zostanie dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podano.

"Budowa farmy w Mysłowicach to istotny krok w realizacji celów naszej strategii czyli Zielonego Zwrotu Taurona. Sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80% będzie możliwe właśnie dzięki takim inwestycjom. Już za trzy lata planujemy dysponować 1 600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych. Pierwsza energia elektryczna popłynie z farmy już w połowie przyszłego roku" - powiedział prezes Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie.

Rozpoczęte prace budowlane zakładają zainstalowanie 94 tys. paneli fotowoltaicznych. Ich łączna powierzchnia wyniesie 16 ha. Farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych. Taki wolumen energii elektrycznej to roczne zapotrzebowanie na energię 50-tysięcznego miasta. Niezmiernie istotny jest tu efekt ekologiczny, produkcja energii ze słońca to ograniczenie emisji CO2 o 30 tys. ton, podkreślono.

"Konsekwentnie realizujemy program budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy Tauron. Pierwsza taka farma powstała w 2020 roku na terenie dawnej elektrowni węglowej w Jaworznie" - dodał wiceprezes Artur Warzocha.

Pierwszy etap to budowa instalacji o mocy 37 MW. Na jej realizację Tauron otrzyma 82,5 mln zł nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

