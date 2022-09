Jak poinformowano w środę na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, umowę pożyczki podporządkowanej z Gaz-Systemem na kwotę 1 mld zł zawarł PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN. Według Gaz-Systemu pożyczka pozwala na stabilne finansowanie planu inwestycyjnego mającego na celu wzmocnienie krajowej sieci przesyłowej oraz na kontynuację projektów związanych z dywersyfikacją źródeł i kierunków dostaw gazu.

Informując na Forum Ekonomicznym o zawartej w środę umowie, prezes PFR Paweł Borys zaznaczył, że chodzi o finansowanie długoterminowe, które umożliwi Gaz-Systemowi ważne inwestycje w rozwój infrastruktury przesyłowej gazu.

Jak podkreślił Borys, PFR współpracuje z Gaz-Systemem przy kolejnej ważnej inwestycji - pływającym terminalu FSRU w Gdańsku. „Chcemy być partnerem przy tej inwestycji” - zapewnił Borys.

Wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko podkreślił, że operator od wielu lat realizuje program dywersyfikacji, inwestując duże pieniądze na zasadzie wyceny ryzyka. „Niestety to ryzyko się zmaterializowało” - dodał.

Odnosząc się do pożyczki, Zawartko zaznaczył, że „naszym zadaniem jest wykorzystać te pieniądze w ten sposób, żeby powstały nowe źródła jak wspomniany FSRU”. Przypomniał, że terminal jest obecnie planowany na ponad 6 mld m sześc. rocznie, ale „w tej chwili skalujemy go na dwa razy więcej”.

Inwestujemy w ten sposób, że pieniądze zostają w większości w polskiej gospodarce - dodał wiceprezes Gaz-Systemu. Jak zaznaczył, nawet jak niektóre inwestycje, np. na morzu prowadzą firmy zagraniczne, to polscy specjaliści uczą się przy okazji tych technologii i ta wiedza zostanie w Polsce.

Zawartko przypomniał, że Gaz-System zajmuje się też zielonymi technologiami - m.in. jest obecny we wszystkich inicjatywach europejskich co do budowy szkieletowej sieci przesyłu wodoru. Tak aby docelowo to był rynek, a nie dominacja jednego łańcucha dostaw od producenta do sprzedawcy - wskazał.

Jak ocenił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury krytycznej Mateusz Berger, ostatnie miesiące pokazały, że transformacja energetyczna nie będzie się mogła odbyć bez towarzyszącej infrastruktury energetycznej i gazowej.

Berger dodał, że niezbędna będzie redefinicja roli gazu w transformacji, i że długoplanowo Polska i Europa powinny wrócić do energii jądrowej, a Polska ma istotną rolę, by ten trend wzmacniać.

