W Heves we wschodnich Węgrzech otwarta została fabryka południowokoreańskiej firmy Chokwang Paint, która ma produkować klej rozpraszający ciepło do baterii pojazdów elektrycznych. Jest to kolejna zagraniczna inwestycja w sektorze elektromobilności w tym kraju.

„Węgry są ważnym elementem strategii elektromobilności niemieckich firm, a trzech z sześciu największych na świecie producentów baterii otworzyło na Węgrzech swoje fabryki" – skomentował otwarcie fabryki minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto. Reklama W 2021 roku węgiersko-południowokoreańska wymiana handlowa przekroczyła rekordowe 5 mld dolarów, a firmy z Korei Południowej są obecnie na trzecim miejscu, po niemieckich i amerykańskich, pod względem inwestycji na Węgrzech – dodał polityk. Państwo węgierskie dofinansowało wartą 3,8 mld forintów (prawie 10 mln euro) inwestycję kwotą 380 mln forintów (prawie 1 mln euro). Koreańska fabryka jest kolejną inwestycją na Węgrzech związaną z samochodami elektrycznymi. W sierpniu chiński producent baterii CATL poinformował, że swoją drugą wielką fabrykę otworzy na Węgrzech, a inwestycja, która powstanie w Debreczynie, ma wynieść prawie 7,5 mld euro. Z Budapesztu Marcin Furdyna (PAP)