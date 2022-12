Eksport rosyjskiego gazu do Europy przez gazociągi spadł w 2022 roku o 45 proc. w ujęciu rok do roku, do jednego z najniższych poziomów od rozpadu ZSRR - wynika z opublikowanych w środę danych rosyjskiego państwowego koncernu paliwowego Gazprom oraz obliczeń agencji Reutera.

Szef Gazpromu Aleksiej Miller poinformował, że w 2022 roku wolumen wyeksportowanego gazu wyniesie 100,9 mld metrów sześciennych. Reklama Z powodu agresji na Ukrainę Rosja straciła swój najważniejszy rynek gazowy, czyli Unię Europejską. Eksport do Niemiec, największej gospodarki UE, został przerwany we wrześniu, po wybuchach, które zniszczyły gazociąg Nord Stream; sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nazwał te eksplozje aktem sabotażu - przypomina Reuters. Unia Europejska formalnie zatwierdziła limit ceny gazu Zobacz również Rosja zwiększyła jednak eksport gazu skroplonego (LNG). Według rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat od stycznia do listopada 2022 roku produkcja LNG wzrosła o blisko 10 proc. Ponadto Moskwa zdołała zrekompensować sobie spadek sprzedaży gazu do Europy dzięki wyższym cenom surowców energetycznych, a dochody budżetu pochodzące z ich sprzedaży wzrosły od stycznia do października o ponad jedną trzecią - podaje Reuters. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję