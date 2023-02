Część zysku Orlenu jest bezpośrednią konsekwencją dokonanych przejęć i ma charakter jednorazowy. Udziałowcy Lotosu i PGNiG otrzymali, w zamian za aktywa ich firm, akcje Orlenu. Kiedy na potrzeby sprawozdań finansowych Orlen wycenił przejęty majątek, okazało się, że jest on wart więcej niż wydane w zamian akcje. Powiększyło to zysk firmy w 2022 r. o ok. 8 mld zł. Nawet gdyby uwzględnić jedynie pozostałe 27 mld zł, to i tak byłby to wynik ponad dwa razy lepszy niż dotychczasowy rekord krajowej spółki. Dotychczas dzierżyły go wspólnie PKN Orlen i KGHM. Odpowiednio w latach 2021 i 2011 firmy te zanotowały po 11,1 mld zł zysku netto.