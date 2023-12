PGNiG Upstream Norway (PUN) z Grupy ORLEN podpisało umowę z Wintershall Dea Norge dotyczącą wymiany udziałów w aktywach wydobywczych w Norwegii zwiększając zasoby gazu netto o 0,42 mld m3.

"PUN uzyska udziały w złożu Idun Nord i zwiększy stan posiadania w złożach Adrianna i Sabina. W zamian przekaże Wintershall Dea część swoich udziałów w złożu Ærfugl Nord. Efektem transakcji będzie zwiększenie zasobów wydobywalnych spółki o ponad 0,4 mld m3 gazu ziemnego. Wymiana aktywów pozwoli również zoptymalizować PUN udziały w koncesjach na obszarze Skarv, co poprawi efektywność i zmniejszy koszty zarządzania tymi aktywami" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową pomiędzy PGNiG Upstream Norway (PUN) i Wintershall Dea Norge, w zamian za 3,08% udziałów w złożu Ærfugl Nord, Grupa ORLEN otrzyma 11,92% udziałów w złożu Idun Nord i 1,92% udziałów w koncesji PL211 CS, obejmującej złoża Adriana i Sabina, podano także.

Transakcja umożliwi spółce przesunięcie części wydobycia na kolejne lata, kiedy w sposób naturalny zmniejszy się produktywność aktualnie eksploatowanych złóż.

Norweski Szelf Kontynentalny jest jednym z kluczowych rynków zagranicznych, na których działa Grupa Orlen. Dzięki rurociągowi Baltic Pipe koncern może dostarczyć do Polski ponad 8 mld m3 norweskiego gazu rocznie, z rosnącym udziałem własnego wydobycia. Do końca 2030 roku koncern chce zwiększyć produkcję gazu ze swoich norweskich złóż do ponad 6 mld m3 rocznie, przypomniano.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)