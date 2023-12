Orlen opublikował strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2024-2030, podała spółka. Dokument określa podejście i cele organizacji w obszarze minimalizacji wpływu na klimat, ochrony środowiska, a także warunków pracy, współdziałania z lokalnymi społecznościami i odpowiedzialnego zarządzania. Do 2035 roku grupa planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej i ciepła w aktywach węglowych, w dużej mierze zastępując je mniej emisyjnymi i nowoczesnymi technologiami.

"Zrównoważony rozwój się opłaca. Dlatego chcemy być jego liderem w regionie. Przyjęcie i realizacja nowej, kompleksowej strategii w tym zakresie to dla naszych inwestorów kolejne potwierdzenie, że jesteśmy wiarygodnym i solidnym partnerem, a dla nas samych możliwość dalszego rozwoju. Konsekwentnie realizujemy zamierzone cele, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Europie Środkowej, a jednocześnie dbając o środowisko naturalne, dobre relacje z otoczeniem i bezpieczne warunki pracy dla wszystkich pracowników. Działając odpowiedzialnie możemy jeszcze skuteczniej pozyskiwać finansowanie dla kolejnych strategicznych projektów, w tym związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu umacniamy pozycję na rynku, a do 2050 roku, zgodnie z założeniami, będziemy firmą neutralną emisyjnie" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Dokument opiera się na pięciu kluczowych filarach (klimat, środowisko, pracownicy, społeczności, zarządzanie), w których zdefiniowane cele odnoszą się bezpośrednio do celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz do unijnych standardów raportowania ESRS, zaznaczono.

W obszarze klimatu Grupa Orlen, jako pierwszy koncern energetyczny w Europie Środkowej, zadeklarowała ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Do 2030 roku obniży o 25% (w stosunku do poziomu z 2019 roku) emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukuje intensywność emisji CO2 o 40% w obszarze energetyki. Ponadto o 15% zmniejszy się współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do łącznej energii sprzedawanej przez Grupę Orlen, zapowiedziano.

Do 2035 roku grupa planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej i ciepła w aktywach węglowych, w dużej mierze zastępując je mniej emisyjnymi i nowoczesnymi technologiami.

W obszarze środowiska Orlen konsekwentnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność biznesu, a jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Koncern stworzy kompleksowy plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach swojej działalności, a także wdroży jednolitą politykę zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w całej grupie. Skutecznie wdraża także założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Jedną z kluczowych inwestycji w tym obszarze jest projekt "Blue Bridge", który zakłada doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody procesowej i ponowne jej wykorzystanie w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku, oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków. Umożliwi to redukcję o ok. 25% poboru wody wiślanej wykorzystywanej w wybranych procesach technologicznych.

Grupa Orlen zbuduje także instalację termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych (ITPON), medycznych i weterynaryjnych o wydajności co najmniej 50 tys. ton na rok, która będzie wsparciem w likwidacji takich składowisk substancji niebezpiecznych w Polsce. Ponadto PGNiG Termika, spółka z Grupy Orlen, planuje do 2025 r. przekształcić 40 ha terenu przemysłowego w Warszawie w tereny zielone, czego efektem będzie m.in. zwiększenie ich bioróżnorodności. Konsekwentnie podejmowane są także działania, dzięki którym myjnie na stacjach Orlen będą bardziej przyjazne środowisku. Do 2030 roku o 30-60% zmniejszy się na nich zużycie wody, a o 20% środków chemicznych.

Zgodnie z nową strategią zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do pracowników, koncern jeszcze mocniej zaangażuje się w zapewnienie jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pracy, dostosowując przy tym do indywidualnych potrzeb pracowników ofertę rozwoju kompetencji zawodowych. Kontynuowane będą inicjatywy promujące m.in. profilaktykę nowotworową, a także wolontariat pracowniczy, który obecnie angażuje 3 tys. pracowników na rzecz 25 tys. beneficjentów, podano również.

Wreszcie jedną z kluczowych inicjatyw, którą koncern, zgodnie ze strategią, będzie realizował w kolejnych latach, jest program sprawiedliwej transformacji. Będzie on odpowiadał na potrzeby społeczne mieszkańców z terenów objętych procesem przekształcania gospodarki z wysokoemisyjnej na nisko- i zeroemisyjną. Obecnie Orlen realizuje wiele projektów, które pomagają lokalnym społecznościom, ale też aktywizują ich mieszkańców do wspólnego działania. Jest to m.in. sponsoring sportu dzieci i młodzieży, w ramach którego rocznie ok. 300 tys. dzieci z całej Polski bierze udział w programach sportowych realizowanych przez spółki z Grupy Orlen. Od 2018 roku prowadzony jest także program "Moje miejsce na Ziemi", z którego granty o łącznej wartości 11 mln zł uzyskało blisko 1,3 tys. organizacji, głównie z terenów wiejskich. Orlen od 20 lat wspiera też jednostki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, które dzięki grantom o łącznej wartości 21 mln zł zostały doposażone m.in. w wozy, drony i specjalistyczną odzież.

W obszarze zarządzania Orlen w najbliższych latach koncern będzie realizować działania, które umożliwią wdrożenie należytej staranności w całym łańcuchu wartości Grupy Orlen, by mieć pewność, że partnerzy, dostawcy i inni interesariusze również spełniają założenia zrównoważonego rozwoju. Zintensyfikowane zostaną także prace nad centralnym modelem zarządzania cyberbezpieczeństwem w Grupie Orlen. Celem koncernu będzie również zapewnianie przestrzegania praw człowieka w całym łańcuchu wartości, działania na rzecz spójności i równości społecznej, podsumowano.