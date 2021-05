Zainteresowani instalacją domowych paneli fotowoltaicznych czekają na szczegóły dotyczące rządowego Programu Mój Prąd 3.0, dotyczące przede wszystkim dofinansowania, które w pierwszej edycji programu mogło wynieść do 5 tys. zł.

- Dotąd rząd wypłacał dofinansowanie, które mogło wynieść do 50 proc. kosztów takiej inwestycji i najczęściej była to kwota właśnie 5 tys. zł – mówi w rozmowie z MarketNews24 Bartłomiej Derski, ekspert WysokieNapiecie.pl. - Nie wiadomo czy takie same parametry utrzymane zostaną w nowej edycji programu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rząd zastanawiają się nad parametrami programu z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że NFOŚiGW nie rozliczył jeszcze dofinansowania dla wielu tysięcy gospodarstw domowych, a to ze względu na liczbę chętnych, którzy zgłosili się do programu pod koniec 2020 r. Po drugie, zmieni się źródło finansowania, to nie będą już środki krajowe. Ważne będą także szczegóły, które zostaną rozpisane po ogłoszeniu Krajowego Planu Odbudowy.

- Dobra informacja jest taka, że wszyscy, którzy od lutego 2020 r. instalowali panele fotowoltaiczne będą mogli skorzystać z dofinansowania z programu Mój Prąd 3.0, nie ma więc powodu, aby odkładać decyzje, zwłaszcza że jest to szybko zwracająca się inwestycja – wyjaśnia Derski.