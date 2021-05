Czyste Powietrze to sztandarowy program walki ze smogiem. Dotychczas skorzystało z niego ponad sto tysięcy osób, a drugie tyle czeka na dotacje. Docelowo program ma przyczynić się do wymiany ogrzewania w 3 mln domów, z tego część przejdzie też termomodernizację. Tempo składania wniosków o dotacje jest jednak zbyt wolne i to mimo ułatwień, jakie w ubiegłym roku wprowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lista pomoże w rozliczaniu dotacji

Jednym z takich ułatwień jest lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która ma pomóc w wyborze ogrzewania i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Żeby wpisać produkt na listę, wymagana jest rejestracja przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Lista nie jest obowiązkowa, ale pomaga beneficjentom w wyborze odpowiednich produktów, a i urzędnicy mają mniej pracy przy rozpatrywaniu wniosków. Natomiast jeśli beneficjent wybierze produkt spoza listy, to musi dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych programu.

Lista ZUM jest cały czas uzupełniana, w każdym momencie można do niej zgłosić swój produkt. Znajdują się na niej kotły, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, wentylacja mechaniczna, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne. Nowością było dodanie we wrześniu ubiegłego roku materiałów izolacyjnych, stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i garażowych. Zarejestrowano w sumie 216 producentów i ponad 1600 urządzeń i materiałów. Kolejne 200 jest na etapie uzupełniania wymaganej dokumentacji i weryfikacji - informuje NFOŚiGW.

Lista ZUM cieszy się dużym zainteresowaniem przede wszystkim ze strony producentów urządzeń grzewczych – liczy ok. 1400 takich urządzeń. Mniejsze zainteresowanie jest ze strony producentów materiałów budowlanych (materiały izolacyjne, stolarka okienna i drzwi) – ok. 200 materiałów.

Urządzenia których producentów znajdują się na liście? Jaka firma fotowoltaiczna jest na liście? Kiedy będą zmiany w programie Czyste Powietrze? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl