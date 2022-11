Jak dodał dyrektor generalny Veolia Energia Warszawa, ceny surowców takich jak węgiel i gaz są obecnie bardzo wysokie. Dodatkowo dochodzą koszty emisji CO2. To wszystko pozwala, by po raz pierwszy w historii uciec od węglowodorów.

Jak szybko można wdrożyć zmiany, które pomogą oszczędzić na energii cieplnej? - Ciepłownictwo to rynek regulowany. Co oznacza, że państwo może zrobić takie regulacje, które będą wspierać podobne inwestycje. Jeśli to nastąpi, stanie się to bardzo szybko. Oprócz tego brakuje instrumentów, które mogą stymulować rozwój tej dziedziny - dodał Paweł Orlof.

