W przypadku fotowoltaiki obecny “stan ekspansji” wynosi około 30 proc. celu na 2030 r. Z kolei energetyka wiatrowa (z lądu) to 50 proc., natomiast morska to ok. 26 proc.

Dużą różnicę odnotowano w kwestii pojazdów elektrycznych, których docelowa liczba wynosi 15 000 000, a do tej pory zarejestrowano ok. 898 000. Stacji ładowania takich pojazdów (jak na razie) jest jeszcze niewiele (70 751) w porównaniu z celem, który wynosi 1 000 000.

Z obliczeń specjalistów DIW wynika, że “tempo ekspansji jest zbyt niskie”, by do 2030 r. zrealizować wszystkie plany.