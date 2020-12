Jak przyznaje PIE, sytuacja kryzysowa może skłaniać przedsiębiorców do przyjmowania strategii „na przeczekanie". "Tymczasem dla zachowania konkurencyjności potrzebne jest podjęcie przez przedsiębiorstwa decyzji strategicznych dotyczących działań będących odpowiedzią na wyzwania, które niesie obecna sytuacja pandemii, jak i na te, z którymi przedsiębiorstwa będą się musiały zmierzyć po pandemii" - podkreślają analitycy.

Wyniki badania przeprowadzonego przez PIE w końcu listopada 2020 r. na próbie 1000 firm pokazują, że blisko połowa polskich firm planuje w przyszłym roku przeprowadzenie zmian. "Działaniem, które pojawia się w planach firm na 2021 r. jest przede wszystkim inwestowanie w bezpieczeństwo sanitarne. Jeszcze rok temu nie obserwowalibyśmy tak dużego odsetka wskazań tych inwestycji" - czytamy w środowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Analitycy zwracają uwagę, że jest to konsekwencja funkcjonowania firm w czasach pandemii, gdy bezpieczeństwo sanitarne jest warunkiem koniecznym do działania na rynku. "W szczególności inwestycje te wskazywane są przez przedsiębiorstwa reprezentujące kulturę, rozrywkę i rekreację (72 proc. wskazań), przetwórstwo przemysłowe (53 proc) czy działalność usługową taką jak fryzjerstwo czy usługi kosmetyczne (52 proc.)" - podkreślono.

Zdaniem autorów badania działaniem istotnym dla funkcjonowania podczas pandemii jest też wprowadzanie sprzedaży online. Swoje usługi czy produkty przez internet chce w przyszłym roku sprzedawać ponad połowa badanych przedsiębiorstw reprezentujących informatykę i komunikację (54 proc.) oraz kulturę, rozrywkę i rekreację (52 proc.). "Firmy dbają o relacje z klientami i chcą wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi" - zaznacza PIE. Dodaje, że na "zacieśnianie relacji z klientami w 2021 r." wskazuje ponad połowa firm z branży budownictwa, handlu, transportu i gospodarki magazynowej, czyli sektorów, które mniej niż inne ucierpiały podczas pandemii. Nowe produkty i usługi pojawią się natomiast głównie w firmach o działalności związanej z kulturą i rozrywką (64 proc. wskazań), która należy do branż najbardziej dotkniętych przez pandemię.

Reklama

Według badania blisko połowa przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa planuje w przyszłym roku działania związane z podnoszeniem kompetencji pracowniczych. Popularna w czasie pandemii praca zdalna będzie też towarzyszyć pracownikom w przyszłym roku - na planowane inwestycje w sprzęt i oprogramowanie do pracy zdalnej wskazują przede wszystkim przedsiębiorcy związani z działalnością informatyczną i komunikacyjną oraz "jednostki działające w kulturze, rozrywce i rekreacji".

Analitycy zwracają też uwagę, że pandemia zwiększyła chęć działania firm na rynkach zagranicznych. Plany takie w 2021 r. deklarują przede wszystkim firmy budowalne, branży logistycznej, przetwórstwa przemysłowego. "Aż 42 proc. jednostek działających w kulturze, rozrywce i rekreacji chce prowadzić działalność na rynkach zagranicznych" - podkreśla PIE. Według ekspertów ułatwia to konieczne w okresie pandemii przeniesienie działalności do sieci.

Firmy z sektorów mocniej dotkniętych przez pandemię są bardziej skłonne do podejmowania nowych działań w 2021 r. - zaznacza PIE. Wskazuje jednocześnie, że w zakwaterowaniu i gastronomii, jednej z najbardziej dotkniętych przez pandemię branż, "stosunkowo niewiele firm zamierza je podejmować, z wyjątkiem zacieśniania relacji z klientami i inwestycji w bezpieczeństwo sanitarne". Z kolei niemal połowa lub nawet większość firm w branży kultura i rozrywka, budowlanych i przetwórstwa przemysłowego "planuje swą aktywność w przypadku większości działań, co może napawać optymizmem". PIE korzystnie ocenia też, to, że stosunkowo niewiele firm zamierza w przyszłym roku ciąć zatrudnienie i wynagrodzenia.