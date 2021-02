"Dzisiejsza decyzja Rady Ministrów to dowód na to, że dotrzymujemy składnych obietnic. Zwiększając liczbę firm z kodów PKD, które zostaną objęte wsparciem z tarczy finansowej PFR 2.0, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców w tym jakże trudnym dla całej polskiej gospodarki czasie. Zależy nam jednak przede wszystkim na tym, aby pomoc dotarła do możliwie największej grupy przedsiębiorstw i ich pracowników" - powiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

"Dzięki inicjatywie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, szacowane w sumie na ok. 38 mld zł wsparcie z tarczy finansowej PFR 2.0 trafi do przedsiębiorców z kolejnych 9 branż. To oznacza, że docelowo może skorzystać z niego ponad 300 tys. podmiotów gospodarczych objętych 54 kodami PKD" - czytamy w komunikacie.

Pomoc rządu zostanie skierowana do przedsiębiorców prowadzących:

1) sprzedaż hurtową odzieży i obuwia;

2) działalność klubów sportowych;

3) naukę języków obcych;

4) sprzedaż detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;

5) pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

6) produkcję filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

7) postprodukcję związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

8) dystrybucję filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

9) nagrania dźwiękowe i muzyczne.

"Wsparcie dla nowo dodanych branż wyniesie 750 mln zł. Szacujemy, że z tej formy dofinansowania będzie mogło skorzystać kolejne 5 tys. przedsiębiorstw z dzisiaj dodanych kodów" - czytamy dalej w materiale.

Na program tarcza finansowa PFR 2.0 składają się dwa działania:

1) Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł;

2) Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł.

* Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie do 28 lutego 2021 r.

* Wybrane warunki udzielenia subwencji:

- prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD;

- zatrudnianie co najmniej jednego pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 lipca 2020 r.;

- zanotowanie określonego spadku obrotów oraz dodatkowe warunki formalne;

* Warunki umorzenia 100% subwencji:

- kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej;

- utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP);

- weryfikacja ex post prognozy straty oraz wysokości obrotów gospodarczych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (MŚP), wymienił resort.