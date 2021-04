Nowa usługa - jak napisano - ma wesprzeć przedsiębiorców w procesie adaptacji do zmieniających się warunków funkcjonowania wywołanych pandemią. Wskazano, że celem uruchamianego narzędzia jest zbadanie ogólnej kondycji przedsiębiorstwa pod kątem dojrzałości innowacyjnej oraz wskazanie obszarów, które mogą być istotne dla wzmocnienia odporności firmy na popandemiczną rzeczywistość. "Jest to praktyczna wskazówka dla firm, które potrzebują bodźca do rozwoju, restrukturyzacji, wzmacniania eksportu i wejścia na nowe rynki" - czytamy.

Napisano, że zakres badania dojrzałości innowacyjnej skupia się na działaniu firmy w obszarach innowacji, transformacji cyfrowej i energetycznej. Dodano, że badanie ma formę wywiadu, do którego zapraszana jest kadra zarządzająca przedsiębiorstwem (od jednej do trzech osób), która potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące zarówno strategii, jak i poszczególnych procesów w firmie.

Wyjaśniono, że na podstawie udzielonych odpowiedzi przedsiębiorstwo w przeciągu tygodnia otrzyma kompleksowy raport przygotowany przez doradców PFR, który zawiera ogólną ocenę stopnia dojrzałości innowacyjnej firmy oraz rekomendacje do obszarów takich jak innowacyjność, transformacja cyfrowa i energetyczna. "Do każdego z obszarów transformacji uwzględniony jest opis oraz szerszy kontekst do zmiany" - napisano.

Dodano, że ocena proponowanych zmian i związanego z nim ryzyka oraz kosztów wdrożenia oraz samego wdrożenia pozostaje w gestii firmy. Zaznaczono też, że oferta Grupy PFR umożliwia dalsze wsparcie finansowe oraz doradcze w zakresie wdrażania rekomendacji. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska