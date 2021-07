Czym jest ergonomiczne wyposażenie biura?

Reklama

Ergonomiczne wyposażenie biura to meble i urządzenia, które zostały zaprojektowane w trosce o zdrowie i komfort użytkowników. Są to zarówno aktywne krzesła, czy biurka z regulowaną wysokością, jak i biurowe bieżnie i rowerki treningowe. Korzystanie z tych urządzeń pozwala zwiększyć aktywność ruchową w pracy oraz utrzymywać właściwą postawę. Dzięki temu pracownicy odczuwają mniejsze zmniejszenie fizyczne, są bardziej skoncentrowani na wykonywaniu obowiązków oraz mają lepsze samopoczucie. Mówiąc o ergonomicznym biurze nie należy zapominać o ściankach wygłuszających, które tłumią odgłosy (np. rozmowy telefoniczne) wytwarzane przez współpracowników. Ich zastosowanie pozytywnie wpływa na komfort psychiczny pracowników.

Ergonomiczne wyposażenie biura - odpowiednie krzesło to podstawa

Najważniejszym elementem wyposażenia każdego biura są krzesła, które umożliwiają utrzymanie właściwej postawy oraz stanowią podparcie dla ramiom, dolnej części pleców oraz nóg. Dobre krzesło powinno być zaprojektowane pod kątem liczby godzin spędzanych codziennie przy biurko oraz umożliwiać dopasowanie do wzrostu i wagi jego użytkownika. Dobrej jakości krzesło biurowe podąża za ruchami ciała oraz wspomaga prawidłowe siadanie, co zwiększa zarówno samopoczucie, jak i wydajność osoby, która z niego korzysta.

Decydując się na ergonomiczne wyposażenie biura warto rozważyć również zakup tzw. krzeseł aktywnych. Są to meble, które w łatwy sposób pozwalają zmieniać postawę i umożliwiają trening podczas siedzenia za biurkiem. Automatycznie wprawiają ciało w ruch, dzięki czemu poprawiają postawę oraz krążenie krwi. Przykładem aktywnych krzeseł mogą być stołki balansujące i siodłowe dostępne w sklepie AJ Produkty.

Praca stojąca w biurze?

Obecnie coraz większą popularnością cieszy się praca w biurze na stojąco. Jest to rozwiązanie, które pozwala zmniejszyć negatywne skutki długotrwałego siedzenia, czyli m.in. bóle kręgosłupa i ramion oraz problemy z krążeniem, czy podwyższonym cholesterolem. Wdrożenie pracy stojącej w biurze jest możliwe dzięki zastosowaniu biurek z regulacją wysokości, dzięki którym można wstawać i siadać w dowolnym momencie, urozmaicając tym samym swoją aktywność. Jest to ważne, ponieważ ludzki organizm przystosowany jest do ruchu, a optymalna pozycja to często zmieniana pozycja.

Praca w pozycji stojącej aktywizuje mięśnie, poprawia postawę oraz zwiększa krążenie krwi, co pozytywnie wpływa zarówno na ciało, jak i umysł. Regulowane biurko pozwala natomiast szybko zmienić pozycję na siedzącą, kiedy tylko wymaga tego sytuacja (np. wchodzi ważny klient) lub zaczynamy odczuwać zmęczenie. Odpowiednie meble umożliwiają również obsługę klientów na stojąco. Na pierwszy rzut oka może się to niektórym wydawać nieprofesjonalne, jednak różne badania dowodzą, że obsługa w pozycji stojącej jest wydajniejsza, ponieważ klient jest bardziej skoncentrowany oraz zależy mu na jak najszybszym załatwieniu sprawy i wyjściu z biura. Praktyki te stosowane z powodzeniem stosowane są w niektórych bankach, czy u operatorów komórkowych.

Ergonomia pracy = odpowiednie wyciszenie

Ergonomiczne biuro to stanowiska, które są odpowiednio wyciszone, co bezpośrednio przekłada się na komfort pracowników oraz obsługiwanych klientów. Powszechnie wiadomo, że dźwięki słyszalne w tle obniżają koncentrację oraz zmniejszają wydajność pracy. Jak temu zaradzić? Wystarczy stworzyć dobrą akustykę. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu paneli ściennych oraz ścianek działowych i biurkowych.

Panele ścienne, oprócz najważniejszej funkcji, czyli redukcji hałasu, stanowią również ozdobę, a w niektórych przypadkach mogą służyć nawet jako tablica ogłoszeń. Ważne by posiadały klasę dźwiękochłonności A, która pozwala skutecznie tłumić odgłosy. Przez umieszczony na ścianie panel przechodzi fala dźwiękowa, która się od niej odbija, by ponownie przejść przez panel. Takie rozwiązanie podwójnie redukuje hałas.

Dobrym rozwiązaniem jest również montaż ścianek działowych i biurkowych. Pozwoli to ograniczyć hałas na stanowiskach pracy oraz ochronić je przed wścibskimi współpracownikami, czy klientami. Ścianki działowe można ustawić pod dowolnym kontem oraz przestawiać je w razie potrzeby, co umożliwia wydzielenie w biurze odpowiednich sektorów. Zaletą ścianek biurkowych jest natomiast fakt, że są one montowane bezpośrednio do blatu, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w przypadku biurek z regulowaną wysokością. W takiej sytuacji ścianka podąża w górę i w dół razem z całym blatem.

Ergonomiczne wyposażenie biura pozwala właściwie zadbać o zdrowie oraz kondycję fizyczną i psychiczną pracowników. Są to aspekty, do których coraz więcej osób przykłada wagę, ponieważ w społeczeństwo zaczyna rozumieć, że ruch to zdrowie.