Według dziewiątej edycji raportu Deloitte „Polskie Spółki Budowlane 2021 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”, w 2020 r. przychody największych 15 spółek budowlanych przekroczyły 33,3 mld zł, co stanowi wzrost o 4,3 proc. w stosunku do 2019 r. Na czele rankingu znalazła się Grupa Budimex z 8,4 mld zł przychodów, o ponad 10 proc. więcej niż w 2019 r. Na drugim miejscu była Grupa Strabag z wynikami na poziomie 5,2 mld zł, wyższymi o ok. 12,6 proc w porównaniu z rokiem poprzednim. Trzecie miejsce zajęła Grupa PORR, realizując przychody na poziomie 2,6 mld zł. (wzrost o 11,1 proc.).

Reklama

Jednocześnie Grupa Budimex i Grupa Strabag w 2020 roku uzyskały największy wartościowo wzrost przychodów - odpowiednio 813 mln zł i 580 mln zł - podano.

"W pierwszym kwartale 2020 roku pomimo wielu restrykcji oraz zamknięcia określonych placówek z powodu pandemii, sektor budowlany kontynuował prace, a budowy nie zostały zamknięte, tak jak to miało miejsce w innych krajach Europy Zachodniej. W drugim kwartale nastąpiło ożywienie, które utrzymuje się do dziś. Pandemia nie spowodowała też istotnego spowolnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Potwierdzeniem dużej aktywności inwestycyjnej w sektorze publicznym są wydatki na kontrakty infrastrukturalne oraz plany projektowe na kolejne lata" – skomentował partner, lider sektora nieruchomości i budownictwa w Deloitte Maciej Krasoń.

Z raportu wynika, że w pierwszym półroczu 2021 r. branża odnotowała spadek średniego zatrudnienia o 1,3 proc., a więc o 428 tys. osób. Mimo to, w tym samym okresie, sektor budowlany zanotował wzrost płac o 3,2 proc. Średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 5 572 zł (pod koniec 2020 r. było to 5 401 zł). Zdaniem autorów raportu, powodów wzrostu można doszukiwać się przede wszystkim w nieustającym zapotrzebowaniu na pracowników budowlanych oraz presji płacowej spowodowanej inflacją.

Jak wskazano, największymi ryzykami dla przedsiębiorców z branży są ponadprzeciętnie rosnące ceny i dostępność materiałów budowlanych oraz siły roboczej - chodzi o pracowników bezpośrednich oraz firmy podwykonawcze. 86 proc. respondentów wskazało pierwszy czynnik jako najbardziej uciążliwy. Drugi z nich zauważony był przez 81 proc. ankietowanych.

"W przeszłości odpowiedzią na problemy z zatrudnieniem było podniesienie wynagrodzeń oraz rekrutacja pracowników spoza Polski. W tym roku jednak pensje zostały już zwiększone, a pozyskanie pracownika z Ukrainy czy Białorusi i tak stanowi duży problem. Koszty materiałów budowlanych to wyzwanie, z którym firmy muszą sobie radzić od lat, niemniej obecnie wzrost cen jest bardzo dynamiczny i kształtuje się na poziomie o wiele wyższym niż przewidywano. Coraz częściej jednak trudnością z jaką muszą zmierzyć się firmy budowlane staje się sama dostępność tych materiałów. Wyzwania, przed którymi stoi branża nie tylko mają ogromny wpływ na rentowność projektów, ale i zaostrzają konkurencję przy nowych postępowaniach przetargowych" – stwierdził partner, ekspert usług doradczych dla sektora budowlanego i nieruchomości w Deloitte Łukasz Michorowski.

Wśród 15 największych spółek budowlanych uwzględnionych w rankingu dziesięć jest notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jak poinformowano, w pierwszym półroczu 2021 r. większość firm poprawiła wynik kolejny rok z rzędu, osiągając łącznie 6 proc. wzrost (w okresie styczeń – czerwiec 2021). Analizując szeroką perspektywę w okresie ostatnich dwóch lat od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2021 r. zauważalny jest trend wzrostowy indeksu WIG Budownictwo – stwierdzono.

Autorzy raportu zaznaczyli, że duże grupy budowlane działające w Polsce są obecne również na rynkach zagranicznych. Ich działalność eksportowa skierowana jest przede wszystkim do krajów Europy Wschodniej oraz na rynek niemiecki i skandynawski. Wartość sprzedaży generowanej poza granicami kraju jest nadal relatywnie niska. W ujęciu nominalnym średnia uzyskiwanych przychodów z zagranicy dla największych spółek wynosiła 197 mln zł i była wyższa o 19 mln zł (wzrost o 11 proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim - podano.