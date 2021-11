Według Newslettera kredytowego BIK, podsumowującego dane o sprzedaży kredytów w Polsce, w październiku 2021 r. w porównaniu do października 2020 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej dwóch rodzajów produktów kredytowych: o (+27,3 proc.) więcej kredytów mieszkaniowych i o (+26,2 proc.) kredytów gotówkowych.

Spadek o 24,4 proc. odnotowały limity na kartach kredytowych oraz kredyty ratalne (-10,3 proc.). W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość w trzech produktach kredytowych: o (46,8 proc.) kredytów mieszkaniowych, o (34,3 proc.) kredytów gotówkowych oraz (6,4 proc.) kredytów ratalnych. Na niższą wartość (-5,1 proc.) banki przyznały limitów kartowych. W okresie dziesięciu miesięcy 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 2 994,2 tys. kredytów ratalnych (+3,4 proc.) na kwotę 14,10 mld zł (+19,6 proc.) oraz 2 644,5 tys. kredytów gotówkowych (+18,7 proc.) na kwotę 56,26 mld zł (+29,0 proc.).

Z danych BIK wynika, że miesięczna akcja kredytowa na rynku kredytów mieszkaniowych przekroczyła 8,5 mld zł, co jest kolejnym historycznym rekordem.

"W październiku br. w porównaniu z październikiem 2020 r., na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowano nie tak spektakularne jak w sierpniu, ale nadal bardzo wysokie dodatnie dynamiki zarówno wartości (+46,8 proc.), jak i liczby udzielonych kredytów (+27,3 proc.)" - wskazał BIK, podkreślając, że w okresie styczeń – październik 2021 r. już ponad połowa (56,6 proc.) wartości udzielonych kredytów to kredyty z przedziału kwotowego powyżej 350 tys. zł, a same kredyty powyżej 500 tys. zł stanowią 27,5 proc. łącznej akcji kredytowej i udział ten co miesiąc rośnie.

Jak podano, najbardziej rośnie właśnie dynamika sprzedaży kredytów z dwóch przedziałów: od 350 do 500 tys. zł i powyżej 500 tys. zł, odpowiednio w ujęciu liczbowym (+47,6 proc.) i (+90,6 proc.) oraz wartościowym (+48,7 proc.) i (+96,1 proc.). W pozostałych przedziałach zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dynamiki nie przekroczyły 25 proc.

BIK zauważył, że wyniki październikowej akcji kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych są odzwierciedleniem popytu z sierpnia oraz września 2021 r.

"Dla kredytów mieszkaniowych październik ub.r. był najlepszym miesiącem od początku pandemii pod względem liczby i wartości akcji kredytowej (22,8 tys. szt. 6,80 mld zł). Akcja kredytowa przewyższyła poziom sprzed pandemii (+4,1 proc. rok do roku w ujęciu liczbowym oraz +11,8 proc. w ujęciu wartościowym). Wysokie dynamiki w październiku 2021 r. nie są więc efektem niższej bazy z października 2020 r. Przyczyną jest rekordowa wartość akcji kredytowej w październiku 2021 r. Padł po raz kolejny historyczny rekord. Po raz pierwszy w historii miesięczna akcja kredytowa przekroczyła 8,63 mld zł. Ponadto warto odnotować, że październik jest już ósmym z rzędu miesiącem o wartości miesięcznej akcji kredytowej powyżej 7,5 mld zł, a drugim już ze sprzedażą powyżej 8 mld zł" - ocenił Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej, cytowany w Newsletterze.

Październik br. to kolejny miesiąc, w którym kredyty mieszkaniowe odnotowują wysokie dodatnie dynamiki sprzedaży. Kontynuowana jest hossa w wysokokwotowych kredytach mieszkaniowych. Widać to w średniej wartości udzielanego kredytu, która w październiku 2021 r. osiągnęła kolejną rekordową wartość tj. 340,15 tys. zł i była wyższa o 15,3 proc. od średniej z października 2020 r.

Zdaniem Rogowskiego, źródłem tak dobrej koniunktury na rynku kredytów mieszkaniowych jest zarówno nadal wysoki popyt na kredyt, jak i większa skłonność banków do udzielania kredytów mieszkaniowych, zwłaszcza wysokokwotowych, widoczna w poluzowaniu wymagań między innymi w zakresie wkładu własnego. Z kolei wzrost średniej kwoty kredytu mieszkaniowego to bezpośredni efekt dalszego wzrostu cen nieruchomości.

"W mojej opinii kolejne miesiące będą bardzo ciekawe na rynku kredytów mieszkaniowych, bowiem na wartość akcji kredytowej będą oddziaływać dwa przeciwstawne zjawiska. Z jednej strony wysoce prawdopodobna jest kontynuacja trendu wzrostowego cen nieruchomości, co w konsekwencji będzie skutkowało koniecznością zaciągania jeszcze wyższego kredytu. To może jednak być utrudnione z uwagi na dwa czynniki negatywnie wpływające na zdolność kredytową. Pierwszym z nich są wyższe, po październikowej i listopadowej podwyżce, stopy procentowe. Drugim czynnikiem jest ograniczenie zgodnie z Rekomendacją KNF okresu kredytowania do 25 lat na potrzeby szacowania zdolności kredytowej" – zauważył Rogowski.