Zmiany te mają wejść w życie przez rozporządzenie, które będzie przygotowywane w tym tygodniu.

"Patrząc na ścieżkę rozwoju pandemii, będziemy zaostrzali tę politykę, ale […] będziemy ją zaostrzali strefowo, tzn. w zależności od strefy, w zależności od skali zachorowania, w zależności od liczby zachorowań w ostatnich dwóch tygodniach. […] Będziemy stosowali nowe narzędzia" - powiedział Niedzielski na konferencji prasowej.

Zapowiedział określenie liczby osób uczestniczących m.in. w weselach i imprezach rodzinnych.

"Jeżeli chodzi o ograniczenie zgromadzeń i wesel w strefie zielonej, zredukujemy limit, który do tej pory wynosił 150 osób do 100 osób. […] Jeżeli chodzi o strefę żółtą, do tej pory limit wynosił 100 osób - chcemy go zredukować do 75. Natomiast w strefie czerwonej ten limit wynosił 50 osób i on pozostanie bez zmian" - podkreślił.

Minister poinformował o wprowadzeniu nowego obostrzenia, dotyczącego lokali gastronomicznych w strefie czerwonej.

"Chcemy wprowadzić rozwiązanie, dotyczące ograniczenia działalności punktów gastronomicznych, restauracji, barów i pubów. Chcemy ograniczyć je, podkreślam, tylko i wyłącznie w strefie czerwonej do godziny 22" - powiedział.

Jak tłumaczył, wynika to stąd, że na okres jesienno-zimowy zamykane są ogródki przy lokalach gastronomicznych, które pozwalały na zachowanie większego dystansu, a imprezy będą przenoszone do lokali.

W strefie żółtej będzie też obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu.

"Dotychczas był w czerwonej strefie, my chcemy poszerzyć ten obowiązek na strefę żółtą" - powiedział. Zaznaczył, że "maseczka jest realnym narzędziem ochrony przed koronawirusem w skali ogólnospołecznej".

Od kilku tygodni obowiązują dwa rodzaje dodatkowych obostrzeń (w ramach tzw. strefy czerwonej i żółtej) w powiatach, w których zanotowano najwięcej nowych przypadków koronawirusa.

"Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Lista aktualizowana jest co tydzień.

W tym tygodniu w tych dwóch strefach znalazło się 21 powiatów. Dwa powiaty są w strefie czerwonej, 19 w strefie żółtej. Ponadto 10 powiatów znalazło się w tzw. strefie alertowej.

Największe obostrzenia obowiązują w powiatach strefy "czerwonej": głubczyckim (z woj. opolskiego) oraz kartuskim (z woj. pomorskiego).

Powiaty "strefy żółtej" to: myślenicki (z woj. małopolskiego), gostyński (z woj. wielkopolskiego), aleksandrowski (z woj. kujawsko-pomorskiego), powiat brzeski (z woj. opolskiego), powiat suski i limanowski (z woj. małopolskiego), powiat trzebnicki (z woj. dolnośląskiego), powiat otwocki i przasnyski (z woj. mazowieckiego), powiat kłobucki (z woj. śląskiego), miasto Sopot (z woj. pomorskiego), powiat działdowski i nidzicki (z woj. warmińsko-mazurskiego), powiat piotrowski (z woj. łódzkiego) oraz powiat międzychodzki (z woj. wielkopolskiego), bytowski (z woj. pomorskiego), milicki (z woj. dolnośląskiego) oraz powiaty nowotarski i tatrzański (z woj. małopolskiego).

Na liście alertów (powiatów, które - jeżeli nie spadnie liczba zachorowań - mogą trafić na listę w przyszłym tygodniu) znalazło się 10 powiatów: powiat kluczborski z woj. opolskiego, kościerski, pucki, wejherowski, nowodworski oraz miasto Słupsk z woj. pomorskiego, strzyżowski i przeworski z woj. podkarpackiego, powiat Łęczna z woj. lubelskiego, a także powiat jaworski z woj. dolnośląskiego.

Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1 326 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 89 962 osób. Łącznie zmarły 2 483 osoby.