"LPP od kilku lat konsekwentnie zwiększa nakłady na wdrażanie i rozwój nowych technologii. Od 2016 roku spółka przeznaczyła na projekty i rozwiązania informatyczne wspierające kluczowe obszary już ponad 180 mln zł. W perspektywie kolejnych 3 lat, czyli do 2023 roku, zakładane w tym zakresie inwestycje mają wynieść 600 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Zdaniem wiceprezesa LPP Jacka Kujawy, zespół IT w spółce dorównuje dziś wielkością największym firmom informatycznym w kraju.



"Stworzyliśmy własne rozwiązania, które znamy od podszewki i które zostały uszyte na miarę naszych potrzeb. Paradoksalnie pandemia dała LPP potężny impuls innowacyjny przyspieszając znacznie prace nad projektami, z których wiele zaplanowanych na trzy lata byliśmy w stanie zrealizować w kilka tygodni. Bez tego, a przede wszystkim bez ogromnego wysiłku naszych pracowników, nie było szans na sprawną obsługę dynamicznie rosnącej skali zamówień internetowych, a tym samym wypracowania przychodów z tego kanału na poziomie pozwalającym zrekompensować zerowe przychody ze sprzedaży stacjonarnej" - powiedział Kujawa, cytowany w komunikacie.



Według niego, początkiem transformacji i odpowiedzią spółki na ogromne wyzwanie, jakim był dynamiczny i niespotykany wcześniej wzrost liczby zamówień w sklepach online, była decyzja o przemodelowaniu centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim dostosowanego dotychczas do hurtowej wysyłki towarów do salonów, na magazyn do obsługi pojedynczych zamówień klientów e-commerce.



"Trwające zaledwie trzy tygodnie prace adaptacyjne polegające m.in. na integracji dwóch platform WMS oraz modyfikacji systemów alokowania towarów i kompletacji zamówień z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, pozwoliły nam na wysyłkę nawet 100 tys. sztuk odzieży dziennie. Tym samym wydajność logistyki LPP w tym okresie wzrosła aż o 300%" - dodał Kujawa.



Równolegle do działań w obszarze usprawnienia sieci dystrybucji LPP rozpoczęło prace nad wdrożeniem strategicznego dla dalszej transformacji programu "Mustang" (Multichannel Stock Management) oraz jego kluczowego elementu - projektu "Defrost". Dzięki wprowadzonym zmianom spółka jest w stanie w sposób zintegrowany zarządzać całym stockiem, co oznacza, że towar kierowany jest tam, gdzie w danej chwili jest na niego zapotrzebowanie z lokalizacji, która zapewnia najszybsze jego dostarczenie do odbiorcy, podkreślono.



"Wdrożenie projektu 'Defrost' pozwoliło nam na uwolnienie towaru w salonach dla potrzeb regularnej sprzedaży e-commerce i tym samym na uchronienie go przed przesunięciem do wyprzedaży. Docelowo chcemy, aby klient, który zamawia produkt w internecie z opcją odbioru w sklepie, jeszcze przed zamknięciem komputera wiedział, że zamówiony towar tam na niego czeka. 'Defrost' zapewnia jednocześnie lepsze wykorzystanie potencjału salonów na realizację zamówień e-commerce, redukcję kosztów logistycznych na etapie ostatniej mili, czy zwiększenie traffic'u w sklepach" - powiedział Kujawa.



Według spółki, dokonując rzeczywistej i pełnej integracji kanałów sprzedaży, LPP, jako pierwsza polska firma tej wielkości, działająca w branży handlowej, stała się dziś prawdziwie omnichannelową organizacją.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



(ISBnews)