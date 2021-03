Średniotygodniowa liczba transakcji kartami płatniczymi Santander BP w sklepach z odzieżą wzrosła po pełnym otwarciu galerii handlowych (25 stycznia - 14 lutego) do 600 tys. z ok. 220 tys. notowanych pod pod koniec stycznia, podano także.

"Nasze dane, oparte na analizie transakcji kartami płatniczymi wskazują, że po otwarciu wszystkich sklepów w galeriach handlowych największe wzrosty liczby transakcji i obrotów odnotowują sklepy odzieżowe. Zaledwie dwa tygodnie pozwoliły im potroić obroty i wrócić do wolumenów sprzed pandemii, które utrzymywały się przez cały luty" - powiedział data scientist z Santander Bank Polska Przemysław Chojecki, cytowany w komunikacie.

Zdaniem Santander Bank Polska, branża odzieżowa powoli zaczęła odrabiać straty. O ile poziom obrotów od stycznia do połowy lutego br. był o 30% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego rok, to gdy porównamy 3 tygodnie lutego z lutym 2020 r., jest już ponad 29% wyższy. Z tygodnia na tydzień widać pozytywne skutki odmrożenia. Średniotygodniowa liczba transakcji kartami płatniczymi Santander Bank Polska w sklepach z odzieżą wzrosła na przestrzeni 2 tygodni po pełnym otwarciu galerii handlowych niemal trzykrotnie - z ok. 220 tys. pod koniec stycznia do 600 tysięcy i oscylowała wokół tego poziomu przez cały luty, podano także.

"Właściciele sklepów z ubraniami mogą mieć powody do zadowolenia - średnia ta przekracza wyniki notowane w ubiegłym roku, w tym także te ze stycznia i lutego 2020 r., jeszcze sprzed ogłoszenia pierwszych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Co ważne, średniotygodniowa wartość transakcji rosła proporcjonalnie do ich liczby - pod koniec stycznia wynosiła ona nieco ponad 20 mln zł, by w połowie lutego br. wyraźnie przebić już granicę 60 mln zł i dotąd nie spaść poniżej. Pierwsze dwa tygodnie lutego przyniosły nawet czterokrotny wzrost wartości transakcji kartami Santander Bank Polska w sklepach z akcesoriami i odzieżą sportową" - podano także.

Platformy streamingowe mają się coraz lepiej

Według banku, w okresie zimowym niezmiennie od ponad 2 lat rosną wydatki Polaków na płatną telewizję i subskrypcję popularnych serwisów streamingowych. Średnia liczba transakcji w tej kategorii wzrosła w pierwszych tygodniach lutego br. blisko o 50% i jest 6-krotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Po raz pierwszy także średniotygodniowe wydatki kartami Santander Bank Polska w kategorii VOD przekroczyły pół miliona złotych.

"Tegoroczna, mroźna i śnieżna zima bez wątpienia pomogła sklepom z odzieżą i sprzętem sportowym. Polacy zaopatrywali się w ciepłe ubrania, a sanki czy tzw. jabłuszka stały się towarem deficytowym do tego stopnia, że w niektóre sklepy prowadziły zapisy. Na drugim biegunie są ci, którzy w czasie mrozów postanowili pozostać w domu i spędzić czas przed telewizorem. Choć wydatki na płatną telewizję i platformy streamingowe rosną sukcesywnie od lat, dla nich także pierwsze dwa tygodnie lutego br. były rekordowe" - dodał Chojecki.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.